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Главная / Бизнес /

ФАС хочет отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для энергоугля

Это будет способствовать развитию национальных индексов и биржевой торговли углем в России
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от использования котировок агентства Argus при расчете НДПИ при добыче энергетического угля и антрацита. Это следует из разработанного ведомством проекта приказа о методике расчета налога, который есть у «Ведомостей».

Согласно тексту документа, в расчетах НДПИ для энергетического угля ФАС предлагает использовать только ежедневные внебиржевые индексы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа), для антрацита – предусмотреть альтернативу в виде данных «организатора исследований или ценового агентства».

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