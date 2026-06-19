ФАС хочет отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для энергоугля

ФАС хочет отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для энергоугляЭто будет способствовать развитию национальных индексов и биржевой торговли углем в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от использования котировок агентства Argus при расчете НДПИ при добыче энергетического угля и антрацита. Это следует из разработанного ведомством проекта приказа о методике расчета налога, который есть у «Ведомостей».
Согласно тексту документа, в расчетах НДПИ для энергетического угля ФАС предлагает использовать только ежедневные внебиржевые индексы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа), для антрацита – предусмотреть альтернативу в виде данных «организатора исследований или ценового агентства».
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