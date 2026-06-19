ФАС хочет отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для энергоугля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от использования котировок агентства Argus при расчете НДПИ при добыче энергетического угля и антрацита. Это следует из разработанного ведомством проекта приказа о методике расчета налога, который есть у «Ведомостей».