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Главная / Бизнес /

Инвестиции «Новостали» в новый металлургический комплекс вырастут вдвое

Оборудование для завода и его доставка существенно подорожали с 2021 года
Денис Ильюшенков
РБК / ТАСС
РБК / ТАСС

Электросталеплавильный холдинг «Новосталь-М» вложит 88 млрд руб. в проект строительства металлургического комплекса универсального прокатного стана. Об этом говорится в каталоге инвестпроектов регионов России фонда «Росконгресс». Представитель «Новостали» подтвердил «Ведомостям» эти цифры.

Проект реализуется на базе металлургического завода компании в Балакове Саратовской области. Как следует из презентации «Новостали», которая есть у «Ведомостей», поэтапный запуск предприятия начнется в 2026 г. и продлится до 2029 г. Сейчас на новом производстве смонтированы несущие металлоконструкции, для него закуплена основная часть оборудования, ведется его установка.

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