Инвестиции «Новостали» в новый металлургический комплекс вырастут вдвое

Проект реализуется на базе металлургического завода компании в Балакове Саратовской области. Как следует из презентации «Новостали», которая есть у «Ведомостей», поэтапный запуск предприятия начнется в 2026 г. и продлится до 2029 г. Сейчас на новом производстве смонтированы несущие металлоконструкции, для него закуплена основная часть оборудования, ведется его установка.