Беспилотные карьерные самосвалы дойдут до Чукотки и Бурятии

Высокоавтоматизированные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет проходить в тяжелых климатических условиях Чукотки, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития (инициатор данного ЭПР). В отличие от других экспериментов, связанных с беспилотным транспортом, текущий ЭПР предполагает временное изменение правил безопасности при ведении горных работ, поскольку использование самосвалов планируется на дорогах необщего пользования. Правила дорожного движения (ПДД) в рамках ЭПР затронуты не будут.