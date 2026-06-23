Беспилотные карьерные самосвалы дойдут до Чукотки и Бурятии

Беспилотные карьерные самосвалы дойдут до Чукотки и БурятииВ России пока нет промышленных апробированных решений с полным циклом автономности
На Чукотке и в Бурятии в рамках экспериментального правового режима (ЭПР; создает исключения из правового поля для обкатки инноваций) начнут использовать беспилотные карьерные самосвалы для перевозки горных пород. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Их планируется использовать в рамках стратегического проекта по освоению месторождения Песчанка (Билибинский район Чукотского автономного округа) и Озерное (Еравнинский район Республики Бурятии), реализуемого горно-металлургическим предприятием «ГДК Баимская».
Высокоавтоматизированные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет проходить в тяжелых климатических условиях Чукотки, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития (инициатор данного ЭПР). В отличие от других экспериментов, связанных с беспилотным транспортом, текущий ЭПР предполагает временное изменение правил безопасности при ведении горных работ, поскольку использование самосвалов планируется на дорогах необщего пользования. Правила дорожного движения (ПДД) в рамках ЭПР затронуты не будут.