Оборот рынка общепита в России с 2023 года вырос почти в 2 раза

Оборот российского рынка общепита с 2023 по 2025 г. вырос почти в 2 раза – с 2,87 трлн до 5,27 трлн руб., подсчитало рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По его данным, при этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась на 1 п. п., с 8,9%до 7,9%. Такая оценка выглядит даже слишком оптимистично, говорит основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, на рентабельность ресторанного бизнеса влияют прежде всего растущие расходы на аренду, персонал и продукты. С этой проблемой в последние годы столкнулись все франчайзи его сети.