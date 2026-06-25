Владелец «Нарзана» запретил производителям разливать воду «Славяновская»

КМКР принадлежат лицензии на добычу минеральных вод Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского месторождений. Компания также владеет правами на использование наименований по месту происхождения товара (НМПТ) минеральной воды «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Славяновская», «Смирновская» и «Нарзан». Кроме того, она выступает оператором 43 минералопроводов общей протяженностью более 64 км и накопительных резервуаров на 3300 куб. м, говорится на ее сайте. По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% акций АО «КМКР» принадлежат Росимуществу, еще 49% – у Федерации независимых профсоюзов России. По итогам 2025 г. выручка организации выросла на 19,4% год к году до 595,1 млн руб., а чистая прибыль упала до 255,2 млн руб. против 416,9 млн в 2024 г.