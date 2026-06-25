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Главная / Бизнес /

Владелец «Нарзана» запретил производителям разливать воду «Славяновская»

Многие из них уже начали выпускать продукцию с похожими названиями
Линда Журавлева
Денис Абрамов / РИА Новости
Денис Абрамов / РИА Новости

Контролируемое «Росимуществом» АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) попросило Роспатент лишить ряд производителей минеральной воды «Славяновская» прав на использование данного наименования. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. По его словам, это касается порядка 15 заводов. Сами предприятия он не назвал. Но из материалов Роспатента следует, что заявления поданы к ООО «Элита-минерал групп», ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А», ООО «Бета», ООО «Источники Кавказа», ООО «Торговый дом «Аскания», ООО «Пятигорский завод минеральных вод», ООО «Завод минеральных вод «Ессентуки», ООО «Ессентукские минеральные воды+», ООО «А.Юна», ООО «Сатурн» и ООО «Легендарные воды Железноводска» (ЛВЖ). Причем требование к последнему уже удовлетворено. В Роспатенте на запрос не ответили. Связаться с представителем ЛВЖ не удалось.

КМКР принадлежат лицензии на добычу минеральных вод Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского месторождений. Компания также владеет правами на использование наименований по месту происхождения товара (НМПТ) минеральной воды «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Славяновская», «Смирновская» и «Нарзан». Кроме того, она выступает оператором 43 минералопроводов общей протяженностью более 64 км и накопительных резервуаров на 3300 куб. м, говорится на ее сайте. По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% акций АО «КМКР» принадлежат Росимуществу, еще 49% – у Федерации независимых профсоюзов России. По итогам 2025 г. выручка организации выросла на 19,4% год к году до 595,1 млн руб., а чистая прибыль упала до 255,2 млн руб. против 416,9 млн в 2024 г.

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