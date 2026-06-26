Россия сократила экспорт пиломатериалов в Китай почти на треть

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и др.) из России в Китай в январе – апреле в 2026 г. снизился на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2,6 млн куб. м. Это следует из отчета аналитической компании Lesprom Network «Рынки пиломатериалов», с которым ознакомились «Ведомости». В денежном выражении поставки снизились на 26% до $603,7 млн. В апреле Россия экспортировала в Китай 759 000 т пиломатериалов, что на 33% меньше, чем в апреле прошлого года.