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Россия сократила экспорт пиломатериалов в Китай почти на треть

Отгрузки снижаются из-за кризиса в строительной отрасли КНР, удорожания логистики и укрепления рубля
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и др.) из России в Китай в январе – апреле в 2026 г. снизился на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2,6 млн куб. м. Это следует из отчета аналитической компании Lesprom Network «Рынки пиломатериалов», с которым ознакомились «Ведомости». В денежном выражении поставки снизились на 26% до $603,7 млн. В апреле Россия экспортировала в Китай 759 000 т пиломатериалов, что на 33% меньше, чем в апреле прошлого года.

Китай является ключевым покупателем российских пиломатериалов – на эту страну приходится около половины всего российского экспорта. По данным Lesprom Network, в 2025 г. поставки пиломатериалов из России в КНР составили 11,2 млн куб. м, что на 8% меньше, чем годом ранее. Общий экспорт пиломатериалов из России в прошлом году, по данным Рослесхоза, увеличился на 5% и составил примерно 24 млн куб. м.

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