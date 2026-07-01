Пароходство в Сибири сокращает рейсы из-за дефицита топлива

Пароходство в Сибири сокращает рейсы из-за дефицита топливаЭксперты не исключают роста цен на билеты и круизные путевки речным транспортом
Крупнейшая судоходная компания Иркутской области «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) сообщила о вынужденном сокращении регулярных и экскурсионных рейсов в связи с дефицитом топлива и резким ростом его стоимости в регионе. Об этом говорится в сообщении перевозчика 30 июня.
Как следует из сообщения ВСРП, в текущих условиях топливо, доступное для распределения, приоритетно направляется на выполнение социально значимых перевозок. Сокращение затронет регулярные и экскурсионные маршруты. Компания также уведомила пассажиров о предстоящей индексации стоимости билетов и выразила готовность вернуть средства за отмененные рейсы. «Ведомости» направили вопросы в пароходство и минтранс региона.
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