Пароходство в Сибири сокращает рейсы из-за дефицита топлива

Как следует из сообщения ВСРП, в текущих условиях топливо, доступное для распределения, приоритетно направляется на выполнение социально значимых перевозок. Сокращение затронет регулярные и экскурсионные маршруты. Компания также уведомила пассажиров о предстоящей индексации стоимости билетов и выразила готовность вернуть средства за отмененные рейсы. «Ведомости» направили вопросы в пароходство и минтранс региона.