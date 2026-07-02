«Полиметалл» вложит 60 млрд рублей в проект по добыче меди в Заполярье

Занимается проектом дочерняя компания «Полиметалла» «Полярная медь». Ей принадлежат лицензии на геологоразведку на трех участках – Чернореченской и Сухаринской площадях и на участке Созвездие. Лицензии на первые два участка были получены в августе 2024 г. и действуют до сентября 2030 г., лицензию на третий участок компания получила в июле прошлого года на семь лет.