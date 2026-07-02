«Полиметалл» вложит 60 млрд рублей в проект по добыче меди в Заполярье

«Полиметалл» вложит 60 млрд рублей в проект по добыче меди в ЗаполярьеНачало производства запланировано на 2031 год
Проект «Полярная медь» предусматривает разведку и добычу медной руды и производство медного концентрата в Туруханском районе Красноярского края, в 30 км от города Игарки. Это первый медный проект «Полиметалла» и первый инвестиционный проект компании в Заполярье. Плановый срок его реализации – 2031 год, говорится в распоряжении правительства.
Занимается проектом дочерняя компания «Полиметалла» «Полярная медь». Ей принадлежат лицензии на геологоразведку на трех участках – Чернореченской и Сухаринской площадях и на участке Созвездие. Лицензии на первые два участка были получены в августе 2024 г. и действуют до сентября 2030 г., лицензию на третий участок компания получила в июле прошлого года на семь лет.
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