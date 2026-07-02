Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS11,363-2,04%CNY Бирж.11,47-1,28%IMOEX2 344,55-0,15%RTSI943,69-0,15%RGBI113,26-0,58%RGBITR753,95-0,54%
Главная / Бизнес /

Аграрный бизнес присматривается к газу вместо дизеля

Снижение доступности топлива в разгар полевых работ вынуждает искать альтернативы
Елена Орехова
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Рост стоимости дизельного топлива и паузы с его поставками усиливают интерес крупных компаний агропромышленного комплекса к газомоторной технике. Возможности перехода с дизеля на газ уже рассматривались для грузового автопарка «Мираторга», «Черкизово» и ГК «Мелком», сообщили «Ведомостям» их представители. «Ведомости» направили запросы также в агропромышленные компании («Русагро», «Эфко», «Продо», «Продимекс», «Агроэко», «Агропромкомплектацию», «Авангард-агро» и «Агросилу»), в Минсельхоз и Минэнерго.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её