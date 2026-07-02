Аграрный бизнес присматривается к газу вместо дизеля

Рост стоимости дизельного топлива и паузы с его поставками усиливают интерес крупных компаний агропромышленного комплекса к газомоторной технике. Возможности перехода с дизеля на газ уже рассматривались для грузового автопарка «Мираторга», «Черкизово» и ГК «Мелком», сообщили «Ведомостям» их представители. «Ведомости» направили запросы также в агропромышленные компании («Русагро», «Эфко», «Продо», «Продимекс», «Агроэко», «Агропромкомплектацию», «Авангард-агро» и «Агросилу»), в Минсельхоз и Минэнерго.