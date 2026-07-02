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Главная / Бизнес /

Бывший топ-менеджер Red Bull и Heineken нашел партнеров в проект Loom

В него инвестировали основатель «Ясно» и хип-хоп исполнитель T-killah
Валерия Кузьменко
Павел Селезнев / ТАСС
Павел Селезнев / ТАСС

Сооснователь онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» Андрей Зайцев-Зотов и хип-хоп исполнитель Александр Тарасов (известен как T-killah) вложили в бренд функциональных напитков Loom в рамках первого раунда инвестиций 20 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой торговой марки. Получить комментарии Зайцева-Зотова и Тарасова не удалось, но, по данным «СПАРК-Интерфакса», первому теперь действительно принадлежит 8,57% в ООО «Вода и здоровье» (управляет Loom). Доля же второго составила 13,71%. Остальное остается у основателя этого юрлица Евгения Морозова, бывшего топ-менеджера Red Bull и Heineken.

Компания планирует к 2030 г. достичь выручки не менее чем в 6 млрд руб., сообщил Морозов. Впрочем, пока этот показатель по итогам прошлого года составляет лишь 1,3 млн руб. Первый год своей работы «Вода и здоровье» завершила с чистым убытком в размере 675 000 руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

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