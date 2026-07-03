Сервис Flowwow выходит на рынок товаров для дома

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow запускает собственную торговую марку (СТМ) товаров для дома и интерьера. Об этом сообщил представитель самой компании. По его словам, она будет выпускать под брендом «Флаубокс» наборы для самостоятельной сборки букета с цветами, вазой, держателем, тубусом, питательным раствором и инструкцией. Как уточнил менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников, в дальнейшем линейка может быть расширена, в нее войдут вазы, статуэтки, ароматы для дома и другие товары для интерьера.