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Главная / Бизнес /

Сервис Flowwow выходит на рынок товаров для дома

Маркетплейс впервые начнет выпускать продукцию под собственным брендом
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow запускает собственную торговую марку (СТМ) товаров для дома и интерьера. Об этом сообщил представитель самой компании. По его словам, она будет выпускать под брендом «Флаубокс» наборы для самостоятельной сборки букета с цветами, вазой, держателем, тубусом, питательным раствором и инструкцией. Как уточнил менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников, в дальнейшем линейка может быть расширена, в нее войдут вазы, статуэтки, ароматы для дома и другие товары для интерьера.

На первом этапе продукция «Флаубокс» будет продаваться только на самой площадке маркетплейса, а также в его физическом магазине на Мясницкой улице, объясняет собеседник «Ведомостей». Но затем, по его словам, она может появиться и в других офлайн-точках.

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