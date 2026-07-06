Горючий плод сладок: что грозит за нелегальную торговлю бензином

Продавец должен применять контрольно-кассовую технику, если закон не предусматривает исключения. За нарушение должностному лицу или ИП грозит штраф от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 000 руб., а организации – от трех четвертей до полной суммы расчета, но не менее 30 000 руб. За несоблюдение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) гражданину могут вынести предупреждение или назначить штраф от 5000 до 15 000 руб., ИП – от 40 000 до 60 000 руб., а организации – от 300 000 до 400 000 руб. Во время особого противопожарного режима и при возникновении пожара санкции выше.