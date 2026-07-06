Горючий плод сладок: что грозит за нелегальную торговлю бензином

Горючий плод сладок: что грозит за нелегальную торговлю бензиномЗаниматься продажей топлива могут только ИП и юрлица
- В каком случае перепродажа становится бизнесом
- Какие штрафы грозят за нелегальную продажу бензина
- Уголовная ответственность за нелегальную продажу бензина
В Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Telegram. По данным правоохранителей, 34-летняя жительница закупила 200 л топлива за пределами населенного пункта, привезла его в город в полимерных емкостях и предлагала автолюбителям по завышенной цене. Другой формат нелегальной торговли обнаружили в Новосибирске: там горючее отпускали через автоматические контейнерные мини-АЗС. Где заканчивается разовая продажа личного запаса бензина и начинается предпринимательская деятельность, – в материале «Ведомостей».
В каком случае перепродажа становится бизнесом
Единичная продажа личного остатка топлива сама по себе не считается предпринимательством. Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. На это могут указывать регулярные закупки, постоянный запас топлива, повторные объявления, неоднократные платежи и устойчивый круг покупателей. Высокая наценка тоже может выступать дополнительным признаком цели извлечения прибыли, хотя сама по себе не доказывает систематичность. Разовая продажа ранее купленного бензина без намерения постоянно зарабатывать обычно не образует незаконного предпринимательства.
Федеральное законодательство запрещает применять налог на профессиональный доход при перепродаже товаров и реализации подакцизной продукции, то есть самозанятый торговать горючим права не имеет: согласно ст. 181 Налогового кодекса РФ, бензин относится к подакцизным товарам. Таким образом, даже регистрация в приложении «Мой налог» подобную деятельность не легализует. Для регулярной перепродажи необходимо оформить ИП или юридическое лицо и выбрать другой налоговый режим.
Отдельной лицензии на розничную продажу автомобильного бензина нет, однако лицензированию от Ростехнадзора подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов – то есть объектов, где топливо принимают, хранят и отпускают. Таким образом, наличие статуса ИП не дает права разливать бензин из случайной емкости или продавать его из багажника. Место хранения и отпуска должно соответствовать требованиям пожарной и промышленной безопасности, а происхождение и качество топлива – быть подтверждены.
Какие штрафы грозят за нелегальную продажу бензина
За регулярную торговлю горючим без надлежащего статуса по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения) предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 руб. Кроме того, налоговая инспекция может доначислить налоги и пени, а также назначить предусмотренные Налоговым кодексом штрафы.
Продавец должен применять контрольно-кассовую технику, если закон не предусматривает исключения. За нарушение должностному лицу или ИП грозит штраф от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 000 руб., а организации – от трех четвертей до полной суммы расчета, но не менее 30 000 руб. За несоблюдение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) гражданину могут вынести предупреждение или назначить штраф от 5000 до 15 000 руб., ИП – от 40 000 до 60 000 руб., а организации – от 300 000 до 400 000 руб. Во время особого противопожарного режима и при возникновении пожара санкции выше.
Уголовная ответственность за нелегальную продажу бензина
Согласно ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), бизнес без регистрации или обязательной лицензии становится преступлением, если причинил гражданам, организациям или государству крупный ущерб – свыше 3,5 млн руб. По ч. 1 этой статьи предусмотрены штраф до 300 000 руб., обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. При совершении преступления организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы.
Кроме того, повреждение имущества или вред здоровью, вызванные нелегальной продажей бензина, например, в случае возникновения пожара, могут повлечь ответственность по другим статьям Уголовного кодекса в зависимости от последствий и обязанностей продавца.