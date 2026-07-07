«Газпром» снова откладывает запуск производства СПГ из метана угольных пластов

«Газпром» снова откладывает запуск производства СПГ из метана угольных пластовБез налоговых льгот такая добыча газа сейчас нерентабельна
Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») перенесла на 2028 г. запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов. Это следует из распоряжения правительства, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
«Газпром добыча Кузнецк» ведет строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области. Строительство инфраструктуры в рамках проекта началось еще в 2021 г. Произведенный на проекте СПГ должен использоваться для карьерной техники и объектов ЖКХ. Также планируется увеличить число газовых заправок в Кемеровской области.
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