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Главная / Бизнес /

«Газпром» снова откладывает запуск производства СПГ из метана угольных пластов

Без налоговых льгот такая добыча газа сейчас нерентабельна
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») перенесла на 2028 г. запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов. Это следует из распоряжения правительства, с текстом которого ознакомились «Ведомости».

«Газпром добыча Кузнецк» ведет строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области. Строительство инфраструктуры в рамках проекта началось еще в 2021 г. Произведенный на проекте СПГ должен использоваться для карьерной техники и объектов ЖКХ. Также планируется увеличить число газовых заправок в Кемеровской области.

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