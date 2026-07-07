«Газпром» снова откладывает запуск производства СПГ из метана угольных пластов

«Газпром добыча Кузнецк» ведет строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области. Строительство инфраструктуры в рамках проекта началось еще в 2021 г. Произведенный на проекте СПГ должен использоваться для карьерной техники и объектов ЖКХ. Также планируется увеличить число газовых заправок в Кемеровской области.