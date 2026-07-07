Продажи батонов фактически не растут второй год подряд

Продажи батонов фактически не растут второй год подрядА вот спрос на национальную выпечку увеличивается на фоне открытия пекарен и развития сегмента готовой еды
В России в 2025 г. было продано 1,4 млн т батонов, подсчитала компания NTech. В деньгах общий объем реализации такой продукции, по ее данным, составил 193 млрд руб. Таким образом, в натуральном выражении данный сегмент фактически стагнирует, делают выводы ее аналитики: после снижения продаж на 1,5% в 2024 г. в прошлом году показатель прибавил лишь 0,9%. Правда, в рублях прирост составил 16,8% после 19,1% годом ранее.
Такая же тенденция сохранилась и в I квартале 2026 г., указывают в NTech. Реализация батонов за три месяца увеличилась год к году лишь на 2% до 345 800 т, традиционного формового хлеба («кирпичики») – на 4% до 562 100 т. Багеты и вовсе потеряли около 1%, их продажи сократились до 34 200 т.
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