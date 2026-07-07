Продажи батонов фактически не растут второй год подряд

Такая же тенденция сохранилась и в I квартале 2026 г., указывают в NTech. Реализация батонов за три месяца увеличилась год к году лишь на 2% до 345 800 т, традиционного формового хлеба («кирпичики») – на 4% до 562 100 т. Багеты и вовсе потеряли около 1%, их продажи сократились до 34 200 т.