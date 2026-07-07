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Главная / Бизнес /

Минпромторг предложил новые меры поддержки малой авиации

Это может снизить риски для инвесторов в этой сфере промышленности
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава Минпромторга Антон Алиханов собирается поручить профильному департаменту ведомства проработку мер допподдержки производителей воздушных судов (ВС) малой авиации. Об этом он сообщил, выступая на сессии форума «Иннопром» в Екатеринбурге 6 июля. Речь идет в том числе о льготных кредитах через Фонд развития промышленности (ФРП), уточнил министр.

«Департаменту авиационной промышленности нужно будет проработать предложения по механизмам стимулирования развития малой авиации. Отдельно рассмотрим возможность обеспечить через ФРП займы на организацию производства ВС малой авиации», – сказал Алиханов (цитата по «Интерфаксу»).

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