Минпромторг предложил новые меры поддержки малой авиации

Глава Минпромторга Антон Алиханов собирается поручить профильному департаменту ведомства проработку мер допподдержки производителей воздушных судов (ВС) малой авиации. Об этом он сообщил, выступая на сессии форума «Иннопром» в Екатеринбурге 6 июля. Речь идет в том числе о льготных кредитах через Фонд развития промышленности (ФРП), уточнил министр.