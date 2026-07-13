Новые модели «Москвича» почти не продаются

Новые модели «Москвича» почти не продаютсяКомпания находится в процессе настройки маркетинговых инструментов для новинок
Продажи новых моделей «Москвича» на базе китайской SAIC – М70 и М90 – за неполных четыре месяца 2026 г. составили всего 491 экземпляр, следует из данных «Автостата», которые есть у «Ведомостей». Реализация этих машин стартовала 6 марта.
Сама компания отчиталась 8 июля о том, что продажи М70 в июне этого года составили 119 автомобилей, что на 32% больше, чем в мае. «Москвич» продолжает работать над повышением эффективности продаж, совершенствованием клиентского сервиса и расширением возможностей для потенциальных покупателей, также говорится в его сообщении. От дополнительных комментариев представитель компании отказался.
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