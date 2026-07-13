Новые модели «Москвича» почти не продаются

Сама компания отчиталась 8 июля о том, что продажи М70 в июне этого года составили 119 автомобилей, что на 32% больше, чем в мае. «Москвич» продолжает работать над повышением эффективности продаж, совершенствованием клиентского сервиса и расширением возможностей для потенциальных покупателей, также говорится в его сообщении. От дополнительных комментариев представитель компании отказался.