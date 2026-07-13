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В США банкротится сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon

Инвесторы Wonder Family требуют с участников проекта $8 млн
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания Wonder Family (ранее Elixir Family), помогавшая русскоязычным предпринимателям продавать и продвигать свою продукцию на Amazon, является недееспособной. Об этом «Ведомостям» сообщили ее учредитель Артем Голдман, а также один из крупнейших инвесторов проекта – Максим Спиридонов, основавший ранее платформу для обучения онлайн «Нетология». По их словам, сейчас сервис готовится к процедуре банкротства в штате Делавэр в США. Другие детали они не уточнили.

Сама организация была основана Голдманом в 2022 г. Бизнесмен для этого создал сервис VisaBot, который помогал иммигрантам оценивать шансы на получение визы в США, а также правильно заполнять документы. В январе 2024 г. Wonder Family сообщала, что привлекла $500 000 от действующих и новых инвесторов, среди которых назывались основатель СДЭК Леонид Гольдорт, партнер YellowRocks.vc Роман Белодед и учредитель Ingate Никита Андросов. В июле прошлого года компания получила еще $3,5 млн от американского фонда Unlock Venture, при этом ее бизнес оценивался в $25 млн.

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