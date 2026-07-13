В США банкротится сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon

Сама организация была основана Голдманом в 2022 г. Бизнесмен для этого создал сервис VisaBot, который помогал иммигрантам оценивать шансы на получение визы в США, а также правильно заполнять документы. В январе 2024 г. Wonder Family сообщала, что привлекла $500 000 от действующих и новых инвесторов, среди которых назывались основатель СДЭК Леонид Гольдорт, партнер YellowRocks.vc Роман Белодед и учредитель Ingate Никита Андросов. В июле прошлого года компания получила еще $3,5 млн от американского фонда Unlock Venture, при этом ее бизнес оценивался в $25 млн.