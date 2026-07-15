Цены на автоперевозки грузов по России существенно выросли

Индекс биржи грузоперевозок ATI.SU – ATI.SU FTL, который отражает данные по ценам на 100 наиболее популярных направлениях в России, на 13 июля достиг нового исторического максимума и составил 2086 пунктов. Такие данные приводятся в сообщении биржи. Данное значение на 29% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост с конца мая составил 17,5%.