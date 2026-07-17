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Главная / Бизнес /

Экспорт угля в июне вырос на 18%

Ему помогли хорошая ценовая конъюнктура и высокой спрос в Индии и Юго-Восточной Азии
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в июне 2026 г. вырос на 18% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 20,6 млн т. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». К уровню мая этого года поставки увеличились на 5%.

В январе – июне экспорт угля из России вырос на 6% в годовом выражении и достиг 105,3 млн т, следует из статистики агентства.

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