Экспорт угля в июне вырос на 18%Ему помогли хорошая ценовая конъюнктура и высокой спрос в Индии и Юго-Восточной Азии
Экспорт угля из России в июне 2026 г. вырос на 18% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 20,6 млн т. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». К уровню мая этого года поставки увеличились на 5%.
В январе – июне экспорт угля из России вырос на 6% в годовом выражении и достиг 105,3 млн т, следует из статистики агентства.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам