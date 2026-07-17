Экспорт угля в июне вырос на 18%

Экспорт угля из России в июне 2026 г. вырос на 18% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 20,6 млн т. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». К уровню мая этого года поставки увеличились на 5%.