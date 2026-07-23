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Главная / Бизнес /

Деньги на достройку атомных ледоколов возьмут из портовых сборов

Их стоимость в процессе строительства выросла более чем в полтора раза
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В правительство внесены предложения по механизму финансирования достройки атомных ледоколов проекта 22220 («Ленинград» и «Сталинград») и многофункционального судна атомно-технического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев», предназначенных для работы в Арктике. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. По словам одного из них, среди вносивших данные предложения была ГК «Росатом».

Представитель «Росатома» от комментариев отказался.

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