Деньги на достройку атомных ледоколов возьмут из портовых сборов

В правительство внесены предложения по механизму финансирования достройки атомных ледоколов проекта 22220 («Ленинград» и «Сталинград») и многофункционального судна атомно-технического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев», предназначенных для работы в Арктике. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. По словам одного из них, среди вносивших данные предложения была ГК «Росатом».