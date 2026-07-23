Номера в московских гостиницах продолжают дешеветь

Номера в московских гостиницах продолжают дешеветьЭто связано в том числе со снижением числа туристов с Ближнего Востока
Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы по итогам первого полугодия 2026 г. снизилась на 8,5% до 11 466 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP). Там указывают, что до этого данный показатель демонстрировал рост. К примеру, в январе – июне 2025 г. он прибавил год к году 10%, достигнув 12 512 руб.
Аналогичные выводы и у других опрошенных «Ведомостями» участников рынка. Номера в столичных отелях в январе – июне подешевели в среднем на 12,8% до 9258 руб. за сутки, утверждает директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев, ссылаясь на данные Hotel Advisors. Генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов, в свою очередь, сообщает о снижении средней цены на комнаты в московских гостиницах за указанный период на 6% до 10 400 руб. А руководитель отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Марина Жукова говорит, что стоимость номеров сократилась на 3% до 11 100 руб. за ночь.