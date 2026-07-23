Номера в московских гостиницах продолжают дешеветь

Аналогичные выводы и у других опрошенных «Ведомостями» участников рынка. Номера в столичных отелях в январе – июне подешевели в среднем на 12,8% до 9258 руб. за сутки, утверждает директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев, ссылаясь на данные Hotel Advisors. Генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов, в свою очередь, сообщает о снижении средней цены на комнаты в московских гостиницах за указанный период на 6% до 10 400 руб. А руководитель отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Марина Жукова говорит, что стоимость номеров сократилась на 3% до 11 100 руб. за ночь.