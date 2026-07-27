Лишь 15% туристов отменили поездки в Крым этим летом без другой альтернативы

Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 млрд руб., подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, речь идет примерно о 30 000 путевок. Он также добавляет, что это лишь 15% от общего числа «отказников», планировавших посетить полуостров. Остальные, как утверждает Ромашкин, решили выбрать другие направления для отдыха. Он также напоминает, что в общей сложности Крым в июне посетило 600 000–650 000 граждан. Их затраты на приобретения путевок он оценивает в 24 млрд руб.