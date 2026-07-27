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Главная / Бизнес /

Лишь 15% туристов отменили поездки в Крым этим летом без другой альтернативы

Большая часть путешественников решили отдыхать в других местах
Валерия Кузьменко
Максим Чурусов / ТАСС
Максим Чурусов / ТАСС

Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 млрд руб., подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, речь идет примерно о 30 000 путевок. Он также добавляет, что это лишь 15% от общего числа «отказников», планировавших посетить полуостров. Остальные, как утверждает Ромашкин, решили выбрать другие направления для отдыха. Он также напоминает, что в общей сложности Крым в июне посетило 600 000–650 000 граждан. Их затраты на приобретения путевок он оценивает в 24 млрд руб.

Представитель туроператора «Алеан» утверждает, что полностью отказались от поездок в Крым около 10% путешественников. Еще 50% в итоге поменяли туры, но вместо полуострова они выбрали курорты Краснодарского края и Абхазии. Еще порядка 20% сохранили бронирование крымских отелей, но готовы заехать в них в более поздние даты. Оставшиеся решили отдыхать в загородных гостиницах в средней полосе, а также в санаториях в различных субъектах страны.

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