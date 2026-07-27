Производителям Китая помогут ускорить сертификацию для экспорта в РФ

Производителям Китая помогут ускорить сертификацию для экспорта в РФНовый орган по сертификации организует проверку непосредственно на территории предприятия
Подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» открыл в Китае официальное представительство. Им назначена компания Shenzhen Haokangxin Life Technology, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Роскачества.
Теперь китайские предприятия смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам РФ прямо на своей территории, уточнили в пресс-службе. Такой подход позволит иностранному бизнесу существенно снизить временные и финансовые затраты на организационные процедуры, а также сократить административные барьеры.
В задачи представительства войдет координация взаимодействия с местными производственными площадками, которые заинтересованы в стабильном экспорте своей продукции в Россию и ЕАЭС. До его открытия подтверждение соответствия международным и российским стандартам (ISO 9001 в области систем менеджмента качества, экологического менеджмента и охраны труда) зачастую требовало привлечения посредников, которые были сосредоточены либо на товарной инспекции, либо на помощи российским экспортерам в выходе на китайский рынок.
Наличие легитимного сертификата напрямую влияет на успешность участия в государственных закупках и профильных тендерах, а также является обязательным условием для работы с крупными российскими корпоративными заказчиками, напомнили в Роскачестве.
По данным Главного таможенного управления КНР, предварительно в первом полугодии товарооборот между Китаем и Россией вырос на 25,6% год к году, до $134,2 млрд, из которых экспорт составил $60,6 млрд (+28,4%), импорт – $73,6 млрд (+23,3%).
АНО Роскачество – это национальная система качества, созданная по распоряжению правительства РФ в 2015 г.