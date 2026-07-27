Производителям Китая помогут ускорить сертификацию для экспорта в РФ

В задачи представительства войдет координация взаимодействия с местными производственными площадками, которые заинтересованы в стабильном экспорте своей продукции в Россию и ЕАЭС. До его открытия подтверждение соответствия международным и российским стандартам (ISO 9001 в области систем менеджмента качества, экологического менеджмента и охраны труда) зачастую требовало привлечения посредников, которые были сосредоточены либо на товарной инспекции, либо на помощи российским экспортерам в выходе на китайский рынок.