Цифровые платформы и маркетплейсы не будут стратегическими отраслями

А вот цифровых платформ и маркетплейсов, разработчиков доверенного российского ПО и ИИ-технологий, а также операторов центров обработки данных в этом списке нет. Хотя в предыдущей версии поправок от 15 июня они были предложены для включения в перечень стратегических отраслей. Это означает, что для сделок с иностранными инвесторами таким компаниям не нужно будет получать согласование правительственной комиссии. Но взамен появляется обязательная проверка ФАС, на время которой сделку нужно приостановить. При этом ФАС вправе по своей инициативе проводить проверку компании с иностранным участием и при необходимости может обращаться к председателю правкомиссии. Таким образом, вместо спецрежима согласования иностранных инвестиций предусмотрена более простая процедура.