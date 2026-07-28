«Башнефтегеофизика» покупает конкурента

По словам источника «Ведомостей», знакомого со сторонами процесса, сейчас они находятся на завершающем этапе осуществления всех корпоративных процедур, необходимых для закрытия сделки. Как следует из сообщения «Геотека», закрытие сделки по объединению активов компаний планируется провести до конца 2026 г. Это подтверждает и представитель БНГФ.