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Главная / Бизнес /

«Башнефтегеофизика» покупает конкурента

Это усилит ее позиции в борьбе за контракты от нефтегазовых компаний
Денис Ильюшенков
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Представитель БНГФ сказал «Ведомостям», что 27 июля состоялся совет директоров компании, на котором сделка была единогласно одобрена. Параметры и детали пока не определены и будут обсуждаться в ходе реализации проекта, уточнил собеседник.

По словам источника «Ведомостей», знакомого со сторонами процесса, сейчас они находятся на завершающем этапе осуществления всех корпоративных процедур, необходимых для закрытия сделки. Как следует из сообщения «Геотека», закрытие сделки по объединению активов компаний планируется провести до конца 2026 г. Это подтверждает и представитель БНГФ.

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