Импорт азиатской косметики в Россию вырос более чем на треть

Импорт азиатской косметики в Россию вырос более чем на третьЭто связано в том числе с государственной поддержкой поставок такой продукции в отдельных странах
Общий объем импорта косметики из Китая и Южной Кореи в Россию в первом полугодии 2026 г. составил $323,7 млн. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР и таможенная служба Республики Кореи. По их информации, данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 37%. При этом темпы роста поставок ускорились: в январе – июне 2025 г. импорт прибавил 23,3%, достигнув $236,9 млн.
Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая – на 70% до $111,1 млн. Из Южной Кореи они выросли лишь на 24% до $212,6 млн. При этом ввоз японской косметики в Россию в январе – мае 2026 г. (более свежих данных в открытом доступе пока нет) прибавил лишь 5%, составив около $4 млн. Для сравнения: за первые пять месяцев 2025 г. импорт из этой страны, напротив, сократился год к году на 18%, по статистике местной внешней торговли.