Импорт азиатской косметики в Россию вырос более чем на треть

Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая – на 70% до $111,1 млн. Из Южной Кореи они выросли лишь на 24% до $212,6 млн. При этом ввоз японской косметики в Россию в январе – мае 2026 г. (более свежих данных в открытом доступе пока нет) прибавил лишь 5%, составив около $4 млн. Для сравнения: за первые пять месяцев 2025 г. импорт из этой страны, напротив, сократился год к году на 18%, по статистике местной внешней торговли.