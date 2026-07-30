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Главная / Бизнес /

Зерновой терминал в Тамани не может осуществлять работу

Она остановлена из-за повреждений после атаки дронов
Елена Орехова
Игорь Онучин / ТАСС
Игорь Онучин / ТАСС

Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) не может осуществлять свою деятельность из-за повреждений после атаки дронов, сообщил «Ведомостям» собеседник в одной из компаний агропромышленного сектора.

По данным Южной транспортной прокуратуры, 30 июля в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры, ситуация взята на контроль, говорится в сообщении.

ЗТКТ является одним из крупных зерновых терминалов РФ на Черном море с мощностью перевалки порядка 5 млн т в год. Терминал находится в юго-западной части Таманского полуострова, вблизи зоны взаимодействия водных масс Черного и Азовского морей.

В пресс-службе «Деметра-холдинга» (компании принадлежит 50% уставного капитала ЗТКТ) ситуацию не комментируют.

«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Минобороны и ФСБ.

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