Зерновой терминал в Тамани не может осуществлять работу

Зерновой терминал в Тамани не может осуществлять работуОна остановлена из-за повреждений после атаки дронов
Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) не может осуществлять свою деятельность из-за повреждений после атаки дронов, сообщил «Ведомостям» собеседник в одной из компаний агропромышленного сектора.
По данным Южной транспортной прокуратуры, 30 июля в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры, ситуация взята на контроль, говорится в сообщении.
ЗТКТ является одним из крупных зерновых терминалов РФ на Черном море с мощностью перевалки порядка 5 млн т в год. Терминал находится в юго-западной части Таманского полуострова, вблизи зоны взаимодействия водных масс Черного и Азовского морей.
В пресс-службе «Деметра-холдинга» (компании принадлежит 50% уставного капитала ЗТКТ) ситуацию не комментируют.
«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Минобороны и ФСБ.