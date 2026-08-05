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Главная / Бизнес /

«М.видео» создает сервис для поиска сотрудников на склады

Подобные проекты уже есть у других крупных маркетплейсов
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «М.видео» 5 июня подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака M.Job, обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». Его классификация позволяет компании оказывать рекламные и кадровые услуги, заниматься программным обеспечением, создавать финансовые сервисы, а также телекоммуникационные и облачные технологии.

Впрочем, как следует из информации на сайте M.Job, ритейлер собирается искать исполнителей для работы на складах. Представитель «М.видео» эту информацию подтвердил, уточнив, что M.Job ориентирован на привлечение специалистов для логистического направления, однако в дальнейшем компания рассматривает этот проект как единую площадку для сотрудничества по договорам оказания услуг. Название и визуальная айдентика сервиса пока находятся в стадии развития, а регистрация товарного знака является стандартной практикой для защиты брендов, уточнил собеседник «Ведомостей».

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