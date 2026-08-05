«М.видео» создает сервис для поиска сотрудников на склады

Впрочем, как следует из информации на сайте M.Job, ритейлер собирается искать исполнителей для работы на складах. Представитель «М.видео» эту информацию подтвердил, уточнив, что M.Job ориентирован на привлечение специалистов для логистического направления, однако в дальнейшем компания рассматривает этот проект как единую площадку для сотрудничества по договорам оказания услуг. Название и визуальная айдентика сервиса пока находятся в стадии развития, а регистрация товарного знака является стандартной практикой для защиты брендов, уточнил собеседник «Ведомостей».