Удмуртия продаст «Ижавиа» частному инвестору

Наличие или отсутствие сертификата эксплуатанта влияет на оценку актива, но не делает сделку невозможной, полагает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, с действующим сертификатом бизнес оценивается как работающий с денежным потоком, без него – как имущественный комплекс с неопределенными перспективами восстановления полетов. Наличие сертификата становится критичным для инвестора, который покупает именно связку «авиакомпания плюс аэропорт» как действующий региональный перевозочный бизнес, рассуждает Баранов. Для покупателя, ориентированного на аэропортовую инфраструктуру и возможную последующую перестройку бизнеса, отсутствие сертификата скорее означает дисконт к цене и более сложную структуру сделки, чем отказ от нее, резюмирует он.