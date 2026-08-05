Удмуртия продаст «Ижавиа» частному инвестору

Удмуртия продаст «Ижавиа» частному инвесторуКомпании принадлежит аэропорт Ижевска, которым интересуется холдинг «Аэродинамика»
Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций «Ижавиа» для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель правительства республики. По его словам, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 г. Об аннулировании сертификата Росавиация сообщила 30 июля, объяснив, что перевозчик в отведенный срок не устранил критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов. Авиакомпания прекратила перевозки с 1 августа.
После утраты сертификата эксплуатанта продажа «Ижавиа» как авиакомпании исключена, констатирует главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Но активы у компании сохранились и обладают ликвидностью, в первую очередь это имеющийся флот (два Boeing 737-800 и четыре Як-42) и аэропорт Ижевска. «Ижавиа» принадлежит 99,5% аэропорта, оставшиеся 0,5% также находятся в собственности Удмуртии.
«Ижавиа» выступает для аэропорта Ижевска одновременно основным кредитором и арендатором, следует из отчетов авиакомпаний за 2025 г. по РСБУ. Аэропорт сдает авиакомпании в аренду свой комплекс недвижимости. Его выручка в 2025 г. выросла в 5 раз до 93,1 млн руб., чистый убыток – на 41% до 214 млн руб. Кредиторская задолженность аэропорта на конец года составляла около 1,5 млрд руб.
Выручка авиакомпании «Ижавиа» в 2025 г. выросла на 10% до 6,9 млрд руб., чистая прибыль – в 2,6 раза до 1,7 млрд руб. Этот рост обеспечен в том числе процентными доходами по выданным займам, следует из пояснений к отчетности по РСБУ перевозчика. Операционные показатели при этом снизились: пассажиропоток – на 2% до 683 000 человек, занятость кресел – на 1 п. п. до 87%.
Аэропорт Ижевска имеет статус международного, но сейчас обслуживает только внутренние рейсы. В сентябре 2025 г. в нем запустили в тестовом режиме новый международный терминал за 4,3 млрд руб. площадью 10 800 кв. м и пропускной способностью до 400 пассажиров в час.
Международные рейсы планировалось запустить до декабря 2026 г., в числе возможных направлений назывались Турция, Египет, ОАЭ и Белоруссия. Старый терминал 1974 года постройки сейчас для регулярных пассажирских перевозок не используется.
Власти сообщали, что открытый аукцион по продаже «Ижавиа» пройдет не ранее конца текущего года. Заинтересованность в активах проявили все три ключевых оператора аэропортов России, говорил в мае бывший тогда главой Удмуртии Александр Бречалов. Власти республики хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, имеющий возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию, но не исключали и их раздельную продажу. По словам Бречалова, сохранение авиакомпании в госсобственности – тупиковый сценарий, так как у региона нет ресурсов и возможности обновить парк воздушных судов.
«Аэродинамика», как одна из крупнейших управляющих компаний аэропортов в России, заинтересована в первую очередь именно в управлении аэропортом Ижевска. Имеющаяся экспертиза и опыт позволят решить текущие сложности и успешно развивать главную воздушную гавань Удмуртии.
«Ведомости» также направили вопросы в «Аэропорты регионов» и «Новапорт».
«Ижавиа» 3 августа подала иск в московский арбитраж с заявлением о признании аннулирования сертификата незаконным. Представитель правительства Удмуртии сказал «Ведомостям», что по состоянию на 4 августа этот иск был отозван. Он также добавил, что вопрос о банкротстве авиакомпании сейчас не рассматривается, поскольку перевозчик способен отвечать по своим обязательствам.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс отмечает, что практика по спорам с Росавиацией об аннулировании сертификата эксплуатанта немногочисленна и складывается почти исключительно в пользу регулятора. Наиболее известный пример – дело «Трансаэро», где суд отказал в признании недействительным приказа об аннулировании сертификата, напоминает он.
Наличие или отсутствие сертификата эксплуатанта влияет на оценку актива, но не делает сделку невозможной, полагает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, с действующим сертификатом бизнес оценивается как работающий с денежным потоком, без него – как имущественный комплекс с неопределенными перспективами восстановления полетов. Наличие сертификата становится критичным для инвестора, который покупает именно связку «авиакомпания плюс аэропорт» как действующий региональный перевозочный бизнес, рассуждает Баранов. Для покупателя, ориентированного на аэропортовую инфраструктуру и возможную последующую перестройку бизнеса, отсутствие сертификата скорее означает дисконт к цене и более сложную структуру сделки, чем отказ от нее, резюмирует он.
Самолеты Boeing 737-800, имеющиеся у «Ижавиа», интересуют всех российских эксплуатантов, а четыре Як-42, даже если они не летают, могут привлечь региональных перевозчиков, таких как «Красавиа», для разбора на запчасти, рассуждает Борисов. Другое дело, что «сочетание» самолетов и аэропорта в одном юрлице сложилось исторически и вряд ли будет востребовано одним покупателем, полагает эксперт. По его мнению, наиболее вероятен сценарий продажи активов по частям.