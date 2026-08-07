Один из крупнейших производителей упаковки для молочки в России прекратил работу

Один из крупнейших производителей упаковки для молочки в России прекратил работуЕго партнерам теперь, вероятно, придется закупать такую продукцию у конкурентов
Бывший завод норвежского производителя упаковки для жидких пищевых продуктов Elopak, расположенный на территории промышленной зоны «Уткина заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области, приостановил свою деятельность. Это следует из письма управляющего этим предприятием АО «Праймкартонпак», которое оно направило своим контрагентам еще 30 июля. «Ведомости» ознакомились с его содержанием. В самой компании наличие такого обращения к партнерам подтвердили.
Как следует из документа, 24 июля 2026 г. на территории складского комплекса «Уткина заводь» произошел пожар, в результате которого пострадали производственные помещения принадлежащего компании завода. Именно в этот день беспилотники ВСУ атаковали расположенный на территории этой же промзоны логистический центр Wildberries. Но причины пожара на предприятии «Праймкартонпака» в данный момент устанавливаются следственными органами, утверждают в компании. Сейчас доступ к территории, по словам ее представителя, приостановлен в целях безопасности и проведения аварийно-восстановительных работ. Однако, по имеющейся у него информации, производственное помещение организации разрушено, а находившееся там оборудование восстановлению не подлежит. Учитывая эти факты, оценить сроки остановки работы завода он затрудняется, как и определить сумму ущерба.