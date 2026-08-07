Один из крупнейших производителей упаковки для молочки в России прекратил работу

Как следует из документа, 24 июля 2026 г. на территории складского комплекса «Уткина заводь» произошел пожар, в результате которого пострадали производственные помещения принадлежащего компании завода. Именно в этот день беспилотники ВСУ атаковали расположенный на территории этой же промзоны логистический центр Wildberries. Но причины пожара на предприятии «Праймкартонпака» в данный момент устанавливаются следственными органами, утверждают в компании. Сейчас доступ к территории, по словам ее представителя, приостановлен в целях безопасности и проведения аварийно-восстановительных работ. Однако, по имеющейся у него информации, производственное помещение организации разрушено, а находившееся там оборудование восстановлению не подлежит. Учитывая эти факты, оценить сроки остановки работы завода он затрудняется, как и определить сумму ущерба.