Минфин планирует ввести акциз на импортную сталь с 2027 года

В августе состоится рабочее совещание, по итогам которого Минфин планирует найти устраивающие все стороны решения в части администрирования сбора, чтобы осенью внести изменения в Налоговой кодекс, уточнил чиновник. При этом замминистра исключил введение акциза на импортную сталь с IV квартала этого года. Сазанов пояснил, что размер акциза будет соответствовать размеру акциза на жидкую сталь для российских производителей. «Ни больше, ни меньше. Это равные условия для импорта и для российского производителя», – отметил он.