Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Бизнес /

Минфин планирует ввести акциз на импортную сталь с 2027 года

Это позволит снизить конкуренцию на российском рынке металлопродукции
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин рассчитывает, что законопроект о введении акциза на импортную сталь будет принят осенью, а сам акциз начнет действовать с 2027 г. Об этом заявил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазонов. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан и сейчас проходит обсуждение с представителями бизнеса.

В августе состоится рабочее совещание, по итогам которого Минфин планирует найти устраивающие все стороны решения в части администрирования сбора, чтобы осенью внести изменения в Налоговой кодекс, уточнил чиновник. При этом замминистра исключил введение акциза на импортную сталь с IV квартала этого года. Сазанов пояснил, что размер акциза будет соответствовать размеру акциза на жидкую сталь для российских производителей. «Ни больше, ни меньше. Это равные условия для импорта и для российского производителя», – отметил он.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь