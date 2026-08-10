Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом

Это связано в том числе с увеличением ассортимента на трансграничных площадках
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее оценке, продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что продажи одежды и обуви в трансграничном сегменте за шесть месяцев и вовсе превысили 100 млрд руб. Он считает, что данная категория за это время прибавила примерно 50%.

Председатель совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров говорит о более серьезной динамике, но он приводит данные только за январь – май. По его словам, продажи одежды за это время увеличились год к году на 17% до 10,8 млрд руб., обуви – на 16% до 5,8 млрд руб. Для сравнения: в аналогичный период 2025 г. темпы реализации прибавили лишь 8% и 6% соответственно, утверждает эксперт.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её