Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом

Граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее оценке, продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что продажи одежды и обуви в трансграничном сегменте за шесть месяцев и вовсе превысили 100 млрд руб. Он считает, что данная категория за это время прибавила примерно 50%.