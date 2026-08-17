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Экспортная цена на российскую сталь с начала года выросла на 16%

Росту способствовали снижение поставок металла из Китая и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя экспортная цена на российскую сталь в июле 2026 г. составила $517/т, что на 16% больше показателя на начало года. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости». По прогнозу аналитиков «Эйлера», по итогам 2026 г. средняя экспортная цена на сталь (горячекатаный прокат) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море составит $510/т, что на 11% больше уровня прошлого года.

В следующем году экспортная цена на сталь вырастет еще на 10% до $560/т, отмечается в обзоре.