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Главная / Бизнес /

Число платящих за размещение объявлений на HeadHunter компаний снизилось на 10%

Работодатели в текущей экономической ситуации осторожнее открывают новые вакансии
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Количество лиц, готовых платить за размещение объявлений о поиске соискателей на платформе HeadHunter, по итогам апреля – июня 2026 г. сократилось на 9,9% год к году до 258 380. Об этом сообщает сама компания, опубликовавшая свои финансовые результаты по итогам II квартала. По итогам первого полугодия данный показатель снизился еще сильнее – на 11,2% до 346 676.

Сильнее всего уменьшилось число клиентов среди малого и среднего бизнеса (МСБ). Во II квартале их количество снизилось на 12,1% год к году до 208 604, а по итогам первого полугодия – на 13,6% до 282 935. В отчете HeadHunter объясняют такую динамику общей тенденцией к осторожности малого бизнеса в условиях высоких процентных ставок. Количество же крупных компаний при этом практически не изменилось – оно по итогам II квартала сократилось лишь на 0,8% до 14 565, а по итогам полугодия динамика была фактически нулевой (до 15 924 компаний). При этом выручка сервиса от крупных клиентов продолжает расти. Во II квартале она увеличилась на 5,7% до 3,9 млрд руб., а за первое полугодие – на 7,3% до 7,6 млрд руб.

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