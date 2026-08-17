Число платящих за размещение объявлений на HeadHunter компаний снизилось на 10%

Сильнее всего уменьшилось число клиентов среди малого и среднего бизнеса (МСБ). Во II квартале их количество снизилось на 12,1% год к году до 208 604, а по итогам первого полугодия – на 13,6% до 282 935. В отчете HeadHunter объясняют такую динамику общей тенденцией к осторожности малого бизнеса в условиях высоких процентных ставок. Количество же крупных компаний при этом практически не изменилось – оно по итогам II квартала сократилось лишь на 0,8% до 14 565, а по итогам полугодия динамика была фактически нулевой (до 15 924 компаний). При этом выручка сервиса от крупных клиентов продолжает расти. Во II квартале она увеличилась на 5,7% до 3,9 млрд руб., а за первое полугодие – на 7,3% до 7,6 млрд руб.