Экспорт российских алмазов в Индию в первом полугодии упал почти вдвое

Экспорт «Алросы» ограничен антироссийскими санкциями с 2024 г. Евросоюз (ЕС) в декабре 2023 г. запретил прямой и косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Запрет вступил в силу 1 января 2024 г. и распространяется на алмазы, добытые в России, а также на российские камни, ограненные в третьих странах. США в феврале 2024 г. ввели эмбарго на импорт в страну российских непромышленных алмазов, ювелирных камней и украшений с бриллиантами. Запрет на поставки российских алмазов массой от 1 карата действует с 1 марта 2024 г., от 0,5 карата – с 1 сентября.