Экспорт российских алмазов в Индию в первом полугодии упал почти вдвое

Экспорт российских алмазов в Индию в первом полугодии упал почти вдвоеНа объем поставок негативно влияют санкции и продолжающийся кризис на алмазном рынке
Экспорт алмазов из России в Индию в январе – июне 2026 г. снизился в 1,9 раза к показателю аналогичного периода прошлого года до 1,2 млн каратов. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных министерства торговли и промышленности Индии. В июне экспорт упал еще более существенно – в 4 раза в годовом выражении до 54 120 каратов, следует из статистики.
Поставки в Индию алмазов ювелирного качества в первом полугодии 2026 г. снизились в 2,8 раза до 511 087 каратов, экспорт промышленных алмазов сократился на 22% до 719 640 каратов. Доля экспорта промышленных алмазов в общем объеме поставок составила 58%, камней ювелирного качества – 42%. В январе – июне прошлого года соотношение было обратным – 39% и 61%.
В денежном выражении в январе – июне экспорт алмазов в Индию снизился в 1,6 раза до $106,5 млн, а в июне – на 23% до $14,6 млн.
Средняя цена поставляемых из России в Индию алмазов ювелирного качества в первом полугодии этого года выросла на 8% в годовом выражении до $206,7 за 1 карат, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных индийского министерства. В июне средняя экспортная цена выросла до $382,7 за 1 карат.
В прошлом году Россия снизила экспорт алмазов в Индию на 31% примерно до 4 млн каратов. В денежном выражении поставки сократились на 39% и составили $406,4 млн.
По данным Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов. – «Ведомости»), общий экспорт алмазов из России в 2025 г. снизился на 2% к уровню предыдущего года до 29,8 млн каратов, в денежном выражении – также на 2% до $2,5 млрд. Добыча алмазов в России в прошлом году упала на 16% и составила 31,5 млн каратов.
Производство драгоценных камней в мире в целом в 2025 г. снизилось на 8% до 98,8 млн каратов, свидетельствует статистика организации. Мировой экспорт с учетом реализуемых запасов сократился на 7% до 264,1 млн каратов.
Отрицательная динамика добычи и экспорта наблюдается на фоне низких цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке из-за слабого спроса и роста выпуска синтетических камней. Сейчас котировки находятся на многолетних минимумах. Индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) в 2025 г. снизился на 12% до 84,92 пункта, что является самым низким значением минимум с 2019 г. Индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index за 2025 г. снизился на 3% до 137,6 пункта. 18 августа индекс IDEX составлял 82,25 пункта, Zimnisky Global Rough Diamond Price Index – 95,8.
Около 90% объема добычи алмазов в России приходится на «Алросу». Большую часть камней компания реализует в необработанном виде: в 2021 г. (последние доступные данные) выручка от продажи бриллиантов составила только 5%, или $192 млн, при общей выручке компании в $4,2 млрд. Из-за санкций «Алроса» не раскрывает структуру продаж, но традиционно большую часть камней компания отправляла на огранку в Индию, на которую приходится до 90% всего мирового гранильного рынка.
Гендиректор «Алросы» Павел Маринычев в конце декабря заявил, что добыча алмазов компанией по итогам 2025 г. составит 29,7 млн каратов, что на 10% меньше показателя 2024 г. Он также сообщил, что в 2026 г. компания планирует добыть 25–26 млн каратов алмазов, т. е. может снизить производство камней на 12,5–16%. Второй российский производитель – компания «АГД даймондс», которая разрабатывает месторождение им. Гриба в Архангельской области. В прошлом году ее добыча выросла на 1% до 4,2 млн каратов. «Ведомости» направили запросы в «Алросу» и «АГД даймондс».
Ключевые причины падения экспорта российских алмазов в Индию – структурный кризис в мировой алмазной отрасли и антироссийские санкции, считают аналитик «БКС мир инвестиций» Николай Масликов и советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Кризис в отрасли вызван накоплением избыточных запасов драгоценных камней в Индии в 2021–2022 гг., которые до сих пор в полном объеме не реализованы, напоминает Шапошников. Другой причиной стагнации рынка является рост популярности синтетических камней, отмечают эксперты.
Экспорт «Алросы» ограничен антироссийскими санкциями с 2024 г. Евросоюз (ЕС) в декабре 2023 г. запретил прямой и косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Запрет вступил в силу 1 января 2024 г. и распространяется на алмазы, добытые в России, а также на российские камни, ограненные в третьих странах. США в феврале 2024 г. ввели эмбарго на импорт в страну российских непромышленных алмазов, ювелирных камней и украшений с бриллиантами. Запрет на поставки российских алмазов массой от 1 карата действует с 1 марта 2024 г., от 0,5 карата – с 1 сентября.
Индия не присоединилась к санкционным ограничениям, но индийские огранщики и трейдеры опасаются вторичных санкций, отмечает Шапошников. Снижение импорта из России в годовом выражении началось именно в 2024 г., обращает внимание эксперт. В 2026 г. санкционное давление усилилось за счет отслеживания происхождения камней в ЕС, добавляет аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. По итогам 2026 г. экспорт алмазов из России в Индию снизится в 1,6–2 раза до 2–2,5 млн каратов, ожидает он. Шапошников допускает падение поставок до 1,5–1,7 млн каратов (в 2,4–2,7 раза).
Падение прямых поставок алмазов в Индию не приведет к пропорциональному снижению общего экспорта российских камней, уверены аналитики. Россия расширяет поставки в Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, отмечает Шапошников.
При этом на фоне сокращения добычи «Алросы» снижение экспорта все же будет существенным, полагают эксперты. По мнению Шапошникова, общие поставки алмазов из России в 2026 г. сократятся на 9–23% до 22,9–27,1 млн каратов. По прогнозу Вершинина, экспорт в 2026 г. может снизиться на 10–15% до 25,3–26,8 млн каратов.