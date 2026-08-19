X5 закрыла единственный магазин «Пятерочка Налету» в Санкт-Петербурге

Первый такой магазин компания открыла на ул. Веласкеса в новой Москве еще в 2020 г. Сейчас он не работает. В 2021 г. появилась еще одна точка на Ходынском бульваре. В его концепцию вложили «значительные усилия»: разработали специальную навигацию и графику, сделали акцент на кофе, предусмотрели практически полное самообслуживание и места для посетителей, рассказывает Болотова. К идее ultra-convenience X5 вернулась в 2025 г. Тогда «Ведомости» обнаружили на сайте HeadHunter вакансии в магазины «Налету»: компания набирала персонал как минимум в несколько новых точек. По словам Лачугина, X5 рассчитывала открыть несколько десятков таких магазинов, но пока этого не произошло.