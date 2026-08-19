X5 закрыла единственный магазин «Пятерочка Налету» в Санкт-Петербурге

X5 закрыла единственный магазин «Пятерочка Налету» в Санкт-ПетербургеРазвивать формат, в котором работал этот объект, в нашей стране сложно
Единственный петербургский магазин сети «Пятерочка Налету», находившийся в бизнес-центре «Трезубец» на ул. Ефимова, прекратил работу. Об этом сообщил в своих соцсетях основатель телеграм-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. В X5, которая занималась управлением этим объектом, от комментариев отказались, уточнив лишь, что это был пилотный проект.
А вот в Москве сеть, судя по всему, продолжает развиваться. В сентябре 2025 г. «Ведомости» сообщали, что в столице работали как минимум три таких магазина. По данным «Яндекс карт», сейчас точки «Налету» представлены во 2-м Грайвороновском проезде, на Очаковском шоссе, Давыдковской улице, улицах Барклая и Александры Монаховой, а также Комсомольской площади и Ходынском бульваре.
«Налету» относится к формату ultra-convenience, который предполагает магазины, как правило, площадью до 100 кв. м, рассчитанные на высокий трафик и быстрые покупки, объясняет эксперт сервиса по организации торгового пространства «Про.сторы» Ирина Болотова. Его задача – закрыть потребность покупателя в еде на ближайшие несколько часов, поэтому основу ассортимента обычно составляют готовая еда, напитки (например, кофе или смузи) и товары в удобной упаковке, перечисляет эксперт. При этом, по ее словам, там должно быть и что-то более привлекательное, например, продукты, которыми покупатель может себя «порадовать» и за которые готов немного переплатить.
Первый такой магазин компания открыла на ул. Веласкеса в новой Москве еще в 2020 г. Сейчас он не работает. В 2021 г. появилась еще одна точка на Ходынском бульваре. В его концепцию вложили «значительные усилия»: разработали специальную навигацию и графику, сделали акцент на кофе, предусмотрели практически полное самообслуживание и места для посетителей, рассказывает Болотова. К идее ultra-convenience X5 вернулась в 2025 г. Тогда «Ведомости» обнаружили на сайте HeadHunter вакансии в магазины «Налету»: компания набирала персонал как минимум в несколько новых точек. По словам Лачугина, X5 рассчитывала открыть несколько десятков таких магазинов, но пока этого не произошло.
Такой формат значительно сложнее обычного магазина у дома, продолжает Болотова. Он требует хорошо выстроенной логистики, а организовать ее в мегаполисе непросто, поясняет эксперт. По ее словам, основной утренний поток покупателей приходится примерно на 8:00–10:00, иногда продолжается до 11:00, поэтому к 7:00–8:00 свежая продукция уже должна быть полностью представлена на полках. Кроме того, недостаточно просто оформить зону кафе и предложить готовую еду: у магазина должны быть заметные отличия от конкурентов, считает Лачугин.
В других странах этот формат получил большее распространение: среди примеров Болотова приводит международную сеть 7-Eleven, Spar Express, также представленный в нескольких странах, а также голландский Albert Heijn To Go. В России с ultra-convenience экспериментировали несколько сетей, продолжает она. К похожим проектам эксперт относит «Заряд от Магнита» и обновленный формат «Дикси Go», который сеть, по ее словам, также начала развивать относительно недавно. По данным «Яндекс Карт», в Москве и Подмосковье сейчас работает как минимум 43 «Заряда от Магнита». В самом «Магните» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Но развивать ultra-convenience в нашей стране сложно, признает Болотова. При этом проблема, по ее словам, заключается не столько в самой идее формата, сколько в его исполнении. Например, проведенный «Про.сторами» анализ отзывов показал, что гражданам нравится сама возможность быстро зайти за кофе или готовой едой, но положительное впечатление часто портят проблемы с качеством продукции, чистотой и сервисом.
Эксперимент X5 изначально был спорным, считает Лачугин. Впрочем, закрытие питерской точки может быть связано скорее с неудачным выбором места, допускает он. По его словам, она находилась рядом с крупным креативным пространством с большим количеством кафе, а неподалеку работал другой продуктовый магазин с готовой едой. В таких условиях «Налету» фактически приходилось конкурировать с аналогичным предложением буквально по соседству, поясняет эксперт.
Закрытие отдельного магазина нельзя объяснить одним фактором, согласна Болотова. На результат могли повлиять выбор локации, ассортимент, объем предложения готовой еды, продвижение и качество операционного управления, перечисляет она.
Бизнес X5 сейчас сосредоточен на трех основных сетях – «Пятерочке», «Перекрестке» и «Чижике». Малые магазины компания также развивает через франшизу «Около»: на конец II квартала в нее входило 7200 точек в 55 регионах, следует из отчетности ритейлера. Отдельно по франшизе работает и «Пятерочка». На конец первого полугодия 2026 г. ее партнерская сеть включала 756 магазинов, увеличившись с начала года примерно на 9%, сообщили в пресс-службе компании.
Потенциал у «Налету» при этом есть, полагает Болотова. По ее мнению, покупатели с удовольствием заходили бы в такие магазины, например за кофе по дороге на работу, но формат требует более активного продвижения. В частности, специальные предложения «Налету» могли бы появляться в приложении X5, чтобы привлекать покупателей в конкретные точки, приводит пример эксперт. Сейчас для ритейла, по ее словам, непростое время: потребители совмещают онлайн- и офлайн-покупки, в одних случаях экономят, а в других готовы к импульсным тратам. Поэтому для развития такого формата необходимо серьезно вкладываться в ассортимент, сервис, качество продукции и проч., заключает она.