В Москве снижается число кофеен

В Москве снижается число кофеенСтоличный рынок перенасыщен и здесь высокая конкуренция, объясняют эксперты
Число кофеен в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15,1% до 2504 заведений, подсчитали аналитики 2ГИС. По данным этого сервиса, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Там указывают, что за год столица лишилась примерно 445 таких точек.
При этом в десяти из 16 городов, вошедших в выборку, количество кофеен, напротив, увеличилось. Сильнее всего оно выросло в Ростове-на-Дону – на 46,7% до 443 заведений. В Воронеже их число прибавило 14,1% до 234 точек, в Уфе – 10,9% до 204 штук. А вот в Санкт-Петербурге показатель практически не изменился (+0,3% до 1604 кофеен).
Помимо Москвы снижение 2ГИС зафиксировала в Нижнем Новгороде – на 5,4% до 106 точек, в Новосибирске – на 4% до 335 штук, в Казани – на 3,4% до 197 заведений, в Перми – на 3,2% до 242 единиц и в Краснодаре – на 1,9% до 667 кофеен. В целом в городах-миллионниках число таких точек за год уменьшилось на 3% до 7665.
При этом на центральных торговых и пешеходных улицах столицы ситуация иная. По крайней мере, в консалтинговой компании NF Group уверяют, что в первом полугодии 2026 г. кофеен в этих локациях открылось больше, чем закрылось: на них пришлось 17% открытий и 11% закрытий в общепите. Абсолютные показатели в ее отчете не приводятся.
Кофейни – довольно динамичный сегмент общественного питания, для которого традиционно характерна высокая ротация, говорит директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. При этом роль крупных сетевых игроков, по ее словам, здесь меньше, чем в ресторанном бизнесе. Поэтому закрытия часто связаны с внутренними проблемами конкретных заведений: неудачной концепцией или продуктом, несовпадением с целевой аудиторией, высокой кредитной нагрузкой или ошибками при выборе локации, объясняет она.
Основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин связывает сокращение числа кофеен в Москве в том числе с их избыточным предложением. По его словам, в столице изначально сформировалось очень большое количество таких заведений, а сейчас москвичи стали рациональнее подходить к расходам. В результате рынок постепенно корректируется и возвращается к более устойчивому уровню, считает эксперт. В Санкт-Петербурге и других крупных городах этот процесс менее заметен, поскольку изначально там было меньше кофеен и ниже платежеспособный спрос, продолжает Лачугин. Закрытия, по его словам, происходят и там, но из-за меньшей насыщенности рынка они не приводят к столь выраженной динамике.
В Москве же снижается число заведений и других форматов, уверяют в 2ГИС. За последние 12 месяцев количество кафе сократилось на 10,3% до 3929 штук, ресторанов – на 4,7% до 2826 единиц, заведений быстрого питания – на 3,6% до 8063 точек. При этом общее число заведений общепита в столице практически не изменилось и составило 32 700.
Коррекция по отдельным категориям наблюдается и в других миллионниках. Например, в Новосибирске число кафе сократилось на 14,8%, в Воронеже – на 7,7%, в Перми – на 6,7%. Количество ресторанов быстрого питания уменьшилось в большинстве городов из выборки, сильнее всего в Омске – на 7,3%. В целом число заведений общепита во всех крупных городах снизилось почти на 1%, до 97 098.