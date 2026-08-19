В Москве снижается число кофеен

Основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин связывает сокращение числа кофеен в Москве в том числе с их избыточным предложением. По его словам, в столице изначально сформировалось очень большое количество таких заведений, а сейчас москвичи стали рациональнее подходить к расходам. В результате рынок постепенно корректируется и возвращается к более устойчивому уровню, считает эксперт. В Санкт-Петербурге и других крупных городах этот процесс менее заметен, поскольку изначально там было меньше кофеен и ниже платежеспособный спрос, продолжает Лачугин. Закрытия, по его словам, происходят и там, но из-за меньшей насыщенности рынка они не приводят к столь выраженной динамике.