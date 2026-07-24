Сеть «Кофемания» за год закрыла четверть своих кофеен

На конец II квартала 2026 г. в Москве работали в общей сложности 42 ресторана сети «Кофемания», подсчитал для «Ведомостей» руководитель отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Василий Григорьев. Речь, по его словам, идет о 33 классических точках, восьми объектах «Кофемания Bez Tarelok», а также одной «Кофемания Chef’s» с современной кухней. Годом ранее в портфеле компании было 55 кофеен, напоминает эксперт. Таким образом, примерно за год она сократила свой портфель примерно на четверть.