Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в девять раз

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в девять разГруппа сталкивается с ростом издержек на фоне высокой базы показателей за прошлый год
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в первом полугодии 2026 г. составила 472 млн руб., что почти в девять раз ниже показателя за аналогичный период 2025 г., говорится в отчетности компании по МСФО.
Как отмечается в сообщении к отчету, чистая прибыль компании была скорректирована на курсовую переоценку, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.
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