Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в девять раз

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в первом полугодии 2026 г. составила 472 млн руб., что почти в девять раз ниже показателя за аналогичный период 2025 г., говорится в отчетности компании по МСФО.