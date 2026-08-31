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Главная / Бизнес /

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в девять раз

Группа сталкивается с ростом издержек на фоне высокой базы показателей за прошлый год
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в первом полугодии 2026 г. составила 472 млн руб., что почти в девять раз ниже показателя за аналогичный период 2025 г., говорится в отчетности компании по МСФО.

Как отмечается в сообщении к отчету, чистая прибыль компании была скорректирована на курсовую переоценку, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.

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