В России снижается количество продавцов и кассиров

В России снижается количество продавцов и кассировЭто связано в том числе с переходом ритейлеров на автоматизацию рабочих процессов
Число продавцов и кассиров в России с 2023 по 2025 г. сократилось на 9,1% до 5,16 млн человек. Такие данные приводит «Т-Ж» (бывший «Тинькофф журнал») на основе расчетов Росстата. При этом количество занятых в стране за этот же период, напротив, выросло на 1,1% до 74,45 млн граждан. В результате доля продавцов и кассиров среди всех работающих упала до 6,9%. В 2017–2023 гг. она держалась на уровне 7,5–7,7%. Несмотря на снижение, продавцы остаются второй по численности профессией в России. В 2025 г. больше было только водителей – 6,69 млн человек. 83,2% продавцов – женщины.
Заметно сократилось количество работников и в ряде других профессиональных групп. Численность неквалифицированных сотрудников по сбору мусора, к примеру, за два года уменьшилась на 258 000 человек, работников служб охраны граждан и собственности – на 252 000, водителей и операторов подвижного оборудования – на 224 000. А вот количество среднего медицинского персонала, напротив, увеличилось на 339 000 человек, специалистов высшего уровня квалификации в области науки и техники – на 315 000, работников сферы индивидуальных услуг – на 278 000, специалистов в области образования – на 192 000.