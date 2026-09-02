В России снижается количество продавцов и кассиров

Число продавцов и кассиров в России с 2023 по 2025 г. сократилось на 9,1% до 5,16 млн человек. Такие данные приводит «Т-Ж» (бывший «Тинькофф журнал») на основе расчетов Росстата. При этом количество занятых в стране за этот же период, напротив, выросло на 1,1% до 74,45 млн граждан. В результате доля продавцов и кассиров среди всех работающих упала до 6,9%. В 2017–2023 гг. она держалась на уровне 7,5–7,7%. Несмотря на снижение, продавцы остаются второй по численности профессией в России. В 2025 г. больше было только водителей – 6,69 млн человек. 83,2% продавцов – женщины.