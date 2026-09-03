Производитель пива «Клинское» выходит на рынок обогащенных напитков

Инвестиции в запуск нового направления компания не раскрывает. На начальном этапе вложения могут составить 120–150 млн руб., полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, при дальнейшем масштабировании и выходе в крупнейшие федеральные торговые сети они могут увеличиться до 300 млн руб. Консультант по M&A Иван Пешков говорит о 150–500 млн руб., но допускает, что компактный запуск может обойтись дешевле. Разработка рецептур, тестирование, сертификация, подготовка упаковки, первая производственная партия и ограниченное продвижение могут потребовать 50–100 млн руб., считает он. При расширении дистрибуции и маркетинговой поддержки затраты, по его словам, вырастут до 100–200 млн руб. Если «Напитки вместе» рассчитывают быстро обеспечить федеральное присутствие и активно заходить в торговые сети, то объем вложений будет уже на уровне 200–500 млн руб. и более, продолжает Пешков.