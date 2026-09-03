Производитель пива «Клинское» выходит на рынок обогащенных напитков

Производитель пива «Клинское» выходит на рынок обогащенных напитковЭтот сегмент активно развивается на фоне тренда на здоровый образ жизни
Компания «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes), которая выпускает пиво под брендами Bud, Abbе, Velkopopovickу Kozel, «Клинское», выходит на рынок обогащенных напитков (они не только утоляют жажду, но и содержат полезные вещества). Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. По его словам, такая продукция уже начала выпускаться под маркой Aм.Pм. Он также уточняет, что ранее такой категории в портфеле организации не было.
Линейка включает три напитка, рассчитанных на разное время дня: утро, день и вечер. Все они содержат витамины группы B и магний, но различаются вкусами и другими компонентами. Продукция уже доступна в «Самокате», а в дальнейшем производитель планирует вывести ее в торговые сети по всей России, уточнил собеседник «Ведомостей». В «Самокате» на запрос оперативно не ответили.
Инвестиции в запуск нового направления компания не раскрывает. На начальном этапе вложения могут составить 120–150 млн руб., полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, при дальнейшем масштабировании и выходе в крупнейшие федеральные торговые сети они могут увеличиться до 300 млн руб. Консультант по M&A Иван Пешков говорит о 150–500 млн руб., но допускает, что компактный запуск может обойтись дешевле. Разработка рецептур, тестирование, сертификация, подготовка упаковки, первая производственная партия и ограниченное продвижение могут потребовать 50–100 млн руб., считает он. При расширении дистрибуции и маркетинговой поддержки затраты, по его словам, вырастут до 100–200 млн руб. Если «Напитки вместе» рассчитывают быстро обеспечить федеральное присутствие и активно заходить в торговые сети, то объем вложений будет уже на уровне 200–500 млн руб. и более, продолжает Пешков.
В портфеле компании находится 11 заводов, из безалкогольных напитков она выпускает энергетики Volt, холодный чай Zeno, а также лимонады, напоминает Бурмистров. Он добавляет, что по итогам первого полугодия 2026 г. доля безалкогольных напитков у нее превысила 8%. Поэтому наиболее логичным сценарием Бурмистров считает использование для запуска нового продукта существующих мощностей и вложения прежде всего в развитие и продвижение нового бренда. Если же для производства новой категории потребуется отдельная линия или существенная модернизация оборудования, объем инвестиций окажется заметно выше, добавляет Пешков.
Решение выйти в новую для производителя категорию его представитель объясняет развитием безалкогольного направления и изменением потребительских привычек. Точный объем данного рынка опрошенные «Ведомостями» аналитики назвать затруднились из-за небольшого размера сегмента. При этом о его «взрывном» росте говорит основатель Drink Supply (бренды DSL, Notails) Марк Ульрих. Интерес к функциональным напиткам он связывает с распространением тренда на здоровый образ жизни среди граждан. Сам Drink Supply в 2026 г. начал продавать такую продукцию на основе чая и кофе под маркой Func Plus. В апреле 2026 г. линейку с ресвератролом «Абрау Ресвера» вывела на рынок и группа «Абрау-Дюрсо». Функциональные напитки Repeat также производит «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever).
АО «АБ Инбев Эфес» была переименована в «Напитки вместе» в 2025 г. Как сказано на ее сайте, производитель является крупнейшим игроком пивного рынка России с долей более 30%. Его портфель включает свыше 60 брендов пива, сидра и безалкогольных напитков, в том числе Stella Artois, Hoegaarden, Velkopopovický Kozel, «Старый Мельник из Бочонка», «Белый Медведь», Essa, Red Finch, лимонады «Натахтари», энергетики Volt Energy и холодный чай Zeno.