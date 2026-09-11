Ресторатор Миронов решил открыть в Китае чебуречные

Ресторатор Миронов решил открыть в Китае чебуречныеПервая точка сети может появиться в «Русском доме» в Сиане
«Чебурешная by Mironov» планирует выйти на китайский рынок. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель этой франшизы Сергей Миронов (владеет также сетью «Мясо & Рыба»). По его словам, сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными партнерами. Первая точка, скорее всего, откроется в «Русском доме» в Сиане – столице китайской провинции Шэньси, уточняет ресторатор.
Точные сроки запуска и количество планируемых заведений Миронов не раскрывает. По его словам, это будет зависеть от спроса. Объем инвестиций он также не озвучил, но заверил, что затраты на открытие точки в Китае будут ниже, чем в Москве, за счет более дешевых оборудования и материалов. Итоговая сумма зависит от формата и размера помещения, количества касс, тепловых витрин и сотрудников, говорит он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает запуск первой «Чебурешной» в Сиане в 13–15 млн руб. с учетом выхода на новый рынок. Если же заведение откроется внутри «Русского дома» с готовой инфраструктурой и поддержкой оператора, затраты будут меньше – до 10 млн руб., добавляет он.
Выбор именно «Чебурешной» для выхода в Китай Миронов объяснил тем, что ее формат, по его мнению, лучше подходит для китайского рынка. Приготовленое во фритюре мясо в тесте привычно для местных жителей, говорит он. При этом в меню сети уже есть примерно 15 видов чебуреков, в том числе с нетипичными начинками – например, с крабом и артишоком или ягненком и барбарисом. Поэтому при необходимости рецептуру можно будет подстроить под местные вкусы, объясняет Миронов. Сейчас в Москве работают 13 «Чебурешных», напоминает он.
Доцент Высшей школы перевода МГУ, председатель Клуба изучения стратегии и философии Суньцзы Константин Батанов тоже считает, что чебуреки могут понравиться китайским потребителям. В данной стране популярен «сярбин» – круглая жареная лепешка с мясной начинкой, напоминает он. Поэтому чебурек хорошо впишется в уже сложившиеся гастрономические привычки. Но рецептуру, по словам эксперта, придется адаптировать, например, добавить больше специй. Причем ставку лучше делать прежде всего на массового потребителя, считает Батанов. Подавать их в дорогих ресторанах, по его мнению, нет смысла: больше перспектив у продукта как у доступного стритфуда. Тот же сярбин в Китае обычно продают как уличную еду.
В целом при продвижении российской кухни стоит учитывать привычные для китайцев форматы закусок – например, блюда из теста с начинкой, продолжает он. Похожим образом граждане воспринимают и шаурму: по словам Батанова, многие из опрошенных им жителей Поднебесной называли себя ее поклонниками.
Еще одним преимуществом формата Миронов считает возможность доставки. В Китае этот канал пользуется большой популярностью, а технология приготовления «Чебурешной» позволяет довозить продукцию горячей и сохранять внутри бульон, утверждает он. В пользу сети, по его словам, играет и привычка китайских потребителей покупать готовую еду прямо на улице. Серьезных сложностей с санитарными требованиями Миронов также не ожидает, поскольку, по его оценке, регулирование в Поднебесной по ряду параметров менее жесткое, чем российское.
Импортировать сырье из России для работы «Чебурешной» не потребуется, продолжает ресторатор: необходимые продукты можно закупать непосредственно в Китае. При этом поставки российской продукции АПК в эту страну растут. В январе – июле 2026 г. Россия экспортировала в Китай сельхозпродукции на $5,7 млрд, это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорил советник руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Александр Якуба на Российско-китайском форуме в Хабаровске. По его словам, поставки мороженой рыбы выросли в 1,8 раза, соевых бобов – в 3,1 раза, подсолнечного масла – в 1,6 раза, свинины и субпродуктов – на 30%.