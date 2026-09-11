Ресторатор Миронов решил открыть в Китае чебуречные

Выбор именно «Чебурешной» для выхода в Китай Миронов объяснил тем, что ее формат, по его мнению, лучше подходит для китайского рынка. Приготовленое во фритюре мясо в тесте привычно для местных жителей, говорит он. При этом в меню сети уже есть примерно 15 видов чебуреков, в том числе с нетипичными начинками – например, с крабом и артишоком или ягненком и барбарисом. Поэтому при необходимости рецептуру можно будет подстроить под местные вкусы, объясняет Миронов. Сейчас в Москве работают 13 «Чебурешных», напоминает он.