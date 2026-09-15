Транзит казахстанского угля через Россию в январе – июле вырос на 20%Этому способствует скачок цен на газ в Европе
Казахстан увеличил экспорт угля транзитом через территорию России в январе – июле 2026 г. на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 7,8 млн т. Такие данные приводятся в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Это исторический максимум для этого периода года, указывает агентство.
Основной рост транзита пришелся на поставки через порты Усть-Луга (Ленинградская обл.) и Тамань (Краснодарский край), пишет Argus. Поставки через Усть-Лугу в январе – июле увеличились в 1,8 раза более чем до 4,7 млн т, через терминал ОТЭКО в Тамани – на 13% до 2,6 млн т. Также казахстанский уголь, поставляемый по железной дороге транзитом через Россию, отгружается в портах Санкт-Петербург, Выборг (Ленинградская обл.) и Вентспилс (Латвия), следует из данных Argus.