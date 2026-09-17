Главные цифры и соглашения TNF последних лет

Главные цифры и соглашения TNF последних летЗаканчивает работу ключевой нефтегазовый форум страны
17 сентября в тюменском Технопарке заканчивает свою работу XI Промышленно-энергетический форум TNF – главная B2B-площадка нефтегазовой отрасли России, прошедшая путь от региональной инициативы до международного мероприятия. В этом году его посетили рекордные 18 000 гостей – представители около 700 компаний из более чем 60 регионов и зарубежных стран. Об истории TNF, его участниках и значимых соглашениях – в материале «Ведомостей».
TNF позиционирует себя как главный «отраслевой мост», соединяющий заказчиков (в том числе 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний – ВИНК), поставщиков технологий, ученых и регуляторов нефтегазового сектора в едином деловом пространстве. Ежегодно на форуме презентуется около 100 новых технологических решений, а деловая программа охватывает свыше 200 сессий и мероприятий.
Ключевой темой TNF в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства», а деловую программу посвятили вопросам роста затрат на добычу, долгосрочного профицита углеводородов на мировых рынках, внедрения ИИ и достижения технологической автономии ТЭК России.
Одновременно с форумом проводится и выставка TNF EXPO, переросшая в прикладную конференцию, где производители и разработчики представляют новую технику, оборудование и IT-решения. Экспозиция организована в крытом павильоне и на открытой площадке рядом. За последние пять лет ее площадь удвоилась, достигнув около 6000 кв. м. В этом году в рамках мероприятия состоялось более 50 отраслевых сессий, воркшопов и управленческих мастер-классов.
История TNF восходит к Нефтяной неделе, которая впервые прошла в Тюмени в сентябре 2003 г. Именно из нее постепенно вырос Промышленно-энергетический форум, получивший в 2016 г. свое современное название. Все последующие годы он оставался по сути региональной инициативой, пока в 2022 г. не обрел федеральный статус деловой площадки нефтегазовой отрасли. А в августе 2026 г. правительство РФ присвоило событию международный уровень. Это, как ожидается, будет содействовать консолидации российских компаний для совместного выхода на зарубежные рынки нефтесервиса.
При этом зарубежные гости и прежде приезжали на мероприятие. Так, в 2025 г. в TNF участвовали официальные делегации из Казахстана, Белоруссии и ОАЭ, а в работе выставки – компании из Ирана (ТрансТурбинТехнолоджи) и Китая (Гео-Веста Рус). В этом году на форум еще приехали представители Вьетнама, Азербайджана, Узбекистана и Ирана.
«Тюмень всегда была логичным местом для такого форума — здесь сосредоточено огромное количество нефтесервисных компаний и дочерних предприятий крупных нефтегазовых холдингов. Международный статус подтверждает то, о чём мы говорили с самого начала: у города есть все шансы стать второй энергетической столицей, своего рода российским Хьюстоном», – говорил исполнительный директор TNF Владимир Илющенко.
Оператором форума выступает ассоциация «Нефтегазовый кластер», которая объединяет производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных предприятий, партнеров в лице ВИНК – в общей сложности свыше 190 отечественных компаний. По данным организаторов, 80% аудитории TNF – это топ-менеджеры компаний ТЭКа.
Значимые соглашения последних лет
На TNF-2021 было подписано более 20 ключевых для отрасли соглашений. Крупнейшим из них стал проект развития промышленно-логистического парка «Обской причал» в Лабытнанги, принятый правительством ЯНАО и «Газпромнефть-Снабжением». Он направлен на модернизацию портовой инфраструктуры, организацию производства необходимых для освоения стройматериалов и сервисных услуг для ТЭК в непосредственной близости к транспортным путям. Реализация этой инициативы позволит привлечь более 3,5 млрд руб. инвестиций, отмечали тогда региональные власти.
Кроме того, на TNF-2021 Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпромнефть – Технологические партнерства» договорились о совместном поиске и внедрении инновационных решений стартапов в сфере добычи нефти и газа, трубной промышленности и кросс-отраслевых решений. Стороны решили объединить ресурсы, компетенции и знания для развития этих программ, в том числе совместно сформировать механизмы финансирования и привлечения инвестиций для поддержки проектов. В то же время ПАО «ЯТЭК» и американская компания «Эмерсон» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области климатических инициатив между ТюмГУ и Новосибирским госуниверситетом.
На TNF-2022 знаковым стало соглашение между компаниями «Газпром нефть» и «МеКаМинефть» о тестировании первого российского флота гидроразрыва пласта (ГРП) на месторождениях в Югре. Технология гидроразрыва пласта – одна из ключевых при освоении трудноизвлекаемых запасов, а поэтому создание флота ГРП было включено в отечественную программу правительства по импортозамещению.
Помимо этого, на форуме в 2022 г. правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с ТИУ и ТюмГУ о развитии новых направлений в инженерном образовании на базе проектов, которые поддерживают компании «Газпром нефть» и «Роснефть». А с компанией «Транснефть-Сибирь» власти региона договорились о реализации проекта по организации выпуска Тюменским ремонтно-механическим заводом специализированных очистных сооружений.
В 2023 г. TNF впервые длился четыре рабочих дня, за которые участники заключили свыше 50 соглашений. Одними из ключевых стали договоренности главы «Газпром нефти» Александра Дюкова и вице-премьера РФ Александр Новак. Документ касался развития оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше и предусматривал создание отечественных импортозамещающих технологий, формирования комфортной регуляторной среды и стимулирующих механизмов. Согласованная дорожная карта охватывает 19 технологических направлений. Кроме того, «Газпром нефть» и ассоциация «Нефтегазовый кластер» договорились о совместной разработке решений для обустройства месторождений в зоне вечной мерзлоты и освоения трудноизвлекаемых запасов.
На TNF-2023 также дали старт строительству завода по производству бурового оборудования Группы компаний ТОФС (прежде – «Технологии ОФС»). Объем инвестиций в проект мэрия Тюмени оценила в 3 млрд руб. Ввод предприятия в эксплуатацию состоялся всего два года спустя – в рамках TNF-2025.
В 2024 г. на TNF было также подписано порядка 50 соглашений. На форуме правительство Тюменской области заключило два знаковых контракта – с компанией «Технологии ОФС» о развитии кадрового потенциала и с «Газпром нефтью» о повышении научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса, создаваемого в Тюмени.
Ассоциация «Нефтегазовый кластер» заключила договоры с производителем систем управления и контрольно-измерительных приборов «Тюмень Прибор» и компанией «Западно-Сибирский нефтегазовый консалтинг», специализирующейся на геологоразведочных работах и проектах промышленной безопасности и экологии. При этом в объединение вступила китайская компания «Тайхэ Шэньси», которая объявила об инвестировании 1,3 млрд руб. в строительство завода по выпуску бурильных труб на территории юга Тюменской области.
Около 50 соглашений было заключено и на полях TNF-2025. В частности, «Газпром нефть» и ассоциация «Нефтегазовый кластер» договорились о развитии сотрудничества в сфере создания российских технологий для поиска и добычи углеводородов. Речь шла, в первую очередь, о комплексной экспертизе софта, оборудования и проведении опытно-промышленных испытаний. Кроме того, компания подписала документ с университетом «Иннополис» о разработке цифровых решений, развитии инструментов предиктивной аналитики, а также систем мониторинга и автоматизации производственных процессов на автономных месторождениях.
Тюменский индустриальный университет и ВНИТИ ЭМ договорились о создании научно-технического инновационного центра, на базе которого в дальнейшем ученые и студенты смогут совместно заниматься инженерными задачами по заказам промышленных предприятий.
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, в свою очередь, подписало соглашения с новыми резидентами индустриальных парков региона: с «ВТ Энергия», которое строит инжиниринговый центр по выпуску высокотехнологичной продукции для нефтегазового сектора, а также с «ЗИТ ТетраСофт», выпускающим программное и аппаратное обеспечение для нефтегазовой отрасли.