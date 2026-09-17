Главные цифры и соглашения TNF последних лет

История TNF восходит к Нефтяной неделе, которая впервые прошла в Тюмени в сентябре 2003 г. Именно из нее постепенно вырос Промышленно-энергетический форум, получивший в 2016 г. свое современное название. Все последующие годы он оставался по сути региональной инициативой, пока в 2022 г. не обрел федеральный статус деловой площадки нефтегазовой отрасли. А в августе 2026 г. правительство РФ присвоило событию международный уровень. Это, как ожидается, будет содействовать консолидации российских компаний для совместного выхода на зарубежные рынки нефтесервиса.