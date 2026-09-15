Минэнерго призвало децентрализовать энергомощности для дата-центров

Нужно переходить в стратегическую плоскость и примерно понимать, где будут стоять ЦОДы в ближайшие 5–7 лет, формировать спрос на энергомощность, указал замминистра. Он пояснил, что в первую очередь строительство ЦОДов может быть целесообразно в тех местах, где стоимость владения ими будет на 20–30% ниже, чем в Центральной России. Это актуально для дата-центров, у которых нет real-time сервисов, уточнил он.