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Главная / Технологии /

Минэнерго призвало децентрализовать энергомощности для дата-центров

Возможность размещения ЦОДов в арктических регионах обусловлена профицитом в них энергоресурсов
Анна Устинова
Василий Милькин
Павел Львов / РИА Новости
Павел Львов / РИА Новости

Замминистра энергетики Эдуард Шереметцев на сессии ТНФ предложил изменить парадигму использования энергоресурсов для центров обработки данных (ЦОД). Например, рядом с потребителями можно оставить около 60% вычислительных мощностей, а оставшиеся 40% перенести в северные регионы. Это позволит сэкономить на электричестве и разгрузит энергосистему центральной части России.

Нужно переходить в стратегическую плоскость и примерно понимать, где будут стоять ЦОДы в ближайшие 5–7 лет, формировать спрос на энергомощность, указал замминистра. Он пояснил, что в первую очередь строительство ЦОДов может быть целесообразно в тех местах, где стоимость владения ими будет на 20–30% ниже, чем в Центральной России. Это актуально для дата-центров, у которых нет real-time сервисов, уточнил он.

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