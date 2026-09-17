Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS177,65-3,97%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RTSI838,3-1,97%RGBI112,51-0,08%RGBITR768,24-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России открыли первый завод автоматических коробок передач

Он принадлежит китайской автомобилестроительной группе Great Wall
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Китайская Haval (бренд Great Wall Motor, GWM) открыла завод по выпуску роботизированных трансмиссий на территории своего производственного комплекса в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Об этом говорится в сообщении компании 17 сентября. 

Предприятие занимает площадь 35 000 кв. м, его мощность составляет более 180 000 коробок передач в год. Агрегаты выпускаются по полному циклу – от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. Уровень автоматизации сборочного процесса достигает 86%, отдельных производственных и логистических процессов – до 92%. Кроме того, на предприятии создано около 500 новых рабочих мест.

Президент GWM Му Фэн отметил, что запуск нового завода – это не завершение строительства, а начало нового этапа в развитии и укреплении присутствия концерна в России. Его слова приводятся в сообщении компании.  

В нем также отмечается, что новый завод по производству трансмиссий станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого планируется завершить в 2027 г. Общая площадь этого комплекса составит 130 000 кв. м. Для сравнения, сейчас общая территория основного производства компании в индустриальном парке «Узловая» превышает 190 000 кв. м.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что созданные на площадке Haval мощности по выпуску трансмиссий могут обеспечивать потребности не только самого предприятия, но и других участников рынка. Его слова передал «Интерфакс». Инвестиции в это производство составили около 30 млрд руб., добавил Каримов. 

Дилеры просят ввести разрешительный доступ к инструкциям по ремонту автомобилей

Бизнес / Транспорт

Haval выпускает автомобили в Тульской области по полному циклу (сварка-окраска-сборка) с 2019 г. За это время с конвейера предприятия сошло более 500 000 автомобилей. Текущая производственная линейка завода включает в себя шесть моделей: Haval Jolion, F7/F7x, Dargo, H3 и H7. Предприятие способно выпускать порядка 150 000 автомобилей в год.

В 2024 г. на территории основного производства открылся завод по производству двигателей, а в августе 2025 г. компания запустила цех механической обработки деталей двигателей. Обязательства по освоению производства двигателей и трансмиссии зафиксированы в специнвестконтракте, который Haval заключила с правительством РФ в 2020 г. На тот момент объем инвестиций компании был зафиксирован на уровне 42 млрд руб.

Локализация ключевых узлов и агрегатов автомобиля в России дает компании преимущество с точки зрения формирования себестоимости готовой продукции и прочности позиции производителя на российском рынке, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, местное производство позволяет упростить поставки запчастей на рынок, а также улучшить адаптацию модельных рядов под условия эксплуатации. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её