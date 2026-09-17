В России открыли первый завод автоматических коробок передач

В России открыли первый завод автоматических коробок передачОн принадлежит китайской автомобилестроительной группе Great Wall
Китайская Haval (бренд Great Wall Motor, GWM) открыла завод по выпуску роботизированных трансмиссий на территории своего производственного комплекса в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Об этом говорится в сообщении компании 17 сентября.
Предприятие занимает площадь 35 000 кв. м, его мощность составляет более 180 000 коробок передач в год. Агрегаты выпускаются по полному циклу – от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. Уровень автоматизации сборочного процесса достигает 86%, отдельных производственных и логистических процессов – до 92%. Кроме того, на предприятии создано около 500 новых рабочих мест.
Президент GWM Му Фэн отметил, что запуск нового завода – это не завершение строительства, а начало нового этапа в развитии и укреплении присутствия концерна в России. Его слова приводятся в сообщении компании.
В нем также отмечается, что новый завод по производству трансмиссий станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого планируется завершить в 2027 г. Общая площадь этого комплекса составит 130 000 кв. м. Для сравнения, сейчас общая территория основного производства компании в индустриальном парке «Узловая» превышает 190 000 кв. м.
Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что созданные на площадке Haval мощности по выпуску трансмиссий могут обеспечивать потребности не только самого предприятия, но и других участников рынка. Его слова передал «Интерфакс». Инвестиции в это производство составили около 30 млрд руб., добавил Каримов.
Haval выпускает автомобили в Тульской области по полному циклу (сварка-окраска-сборка) с 2019 г. За это время с конвейера предприятия сошло более 500 000 автомобилей. Текущая производственная линейка завода включает в себя шесть моделей: Haval Jolion, F7/F7x, Dargo, H3 и H7. Предприятие способно выпускать порядка 150 000 автомобилей в год.
В 2024 г. на территории основного производства открылся завод по производству двигателей, а в августе 2025 г. компания запустила цех механической обработки деталей двигателей. Обязательства по освоению производства двигателей и трансмиссии зафиксированы в специнвестконтракте, который Haval заключила с правительством РФ в 2020 г. На тот момент объем инвестиций компании был зафиксирован на уровне 42 млрд руб.
Локализация ключевых узлов и агрегатов автомобиля в России дает компании преимущество с точки зрения формирования себестоимости готовой продукции и прочности позиции производителя на российском рынке, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, местное производство позволяет упростить поставки запчастей на рынок, а также улучшить адаптацию модельных рядов под условия эксплуатации.