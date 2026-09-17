В России открыли первый завод автоматических коробок передач

В 2024 г. на территории основного производства открылся завод по производству двигателей, а в августе 2025 г. компания запустила цех механической обработки деталей двигателей. Обязательства по освоению производства двигателей и трансмиссии зафиксированы в специнвестконтракте, который Haval заключила с правительством РФ в 2020 г. На тот момент объем инвестиций компании был зафиксирован на уровне 42 млрд руб.