Минпромторг предложил новый подход к развитию промыслового судостроения

Минпромторг предложил новый подход к развитию промыслового судостроенияРаспределение проектов судов между верфями позволит унифицировать компоненты и увеличить серийность производства
Минпромторг предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота в России за 20 верфями. Об этом говорится в презентации министерства по методическому подходу к строительству гражданских судов на период до 2050 г., с которой ознакомились «Ведомости». В августе она была разослана представителям отрасли для формирования позиции, следует из документа.
Верфи, о которых идет речь, имеют опыт строительства грузовых судов, говорится в презентации. Наименования предприятий не приводятся. При этом материалы содержат перечень из шести проектов, которые могут быть закреплены за судостроительными заводами. В их числе краболовы, траулеры, а также ярусолов-процессор. Их окончательный список будет сформирован с учетом унификации судового комплектующего оборудования (СКО) и применения унифицированных платформенных решений, отмечается в презентации.