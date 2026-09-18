Минпромторг предложил новый подход к развитию промыслового судостроения

Верфи, о которых идет речь, имеют опыт строительства грузовых судов, говорится в презентации. Наименования предприятий не приводятся. При этом материалы содержат перечень из шести проектов, которые могут быть закреплены за судостроительными заводами. В их числе краболовы, траулеры, а также ярусолов-процессор. Их окончательный список будет сформирован с учетом унификации судового комплектующего оборудования (СКО) и применения унифицированных платформенных решений, отмечается в презентации.