Налоговики банкротят головную компанию крупного производителя мороженого

Налоговики банкротят головную компанию крупного производителя мороженогоГруппа была заметным участником рынка, но ее объемы могут заместить конкуренты
Омская инспекция ФНС 15 сентября подала в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании банкротом АО «Русский холодъ», головной компании одного из крупнейших производителей мороженого в стране – ГК «Русский холод» (бренды «Золотой пломбир», «Монарх»). Это следует из данных в карточке компании на портале «Федресурс», на которые обратили внимание «Ведомости».
В отношении двух других активов группы – АО «Торговый дом «Русский холод» (торговля и дистрибуция) и ООО «Алтайхолод» (производство в Алтайском крае) иски о банкротстве уже рассматриваются. Соответствующие заявления 2 июля подала та же межрайонная ИФНС № 7 по Омской области. Помимо этого в составе группы есть еще две компании – ООО «Орбита» (связано с недвижимостью и инфраструктурой группы) и ООО «Лагуна койл» (производство в Московской области). С начала июня четыре из пяти юрлиц, входящих в структуру группы, находятся в стадии ликвидации. Исключение составляет ООО «Орбита».