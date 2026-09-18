Налоговики банкротят головную компанию крупного производителя мороженого

В отношении двух других активов группы – АО «Торговый дом «Русский холод» (торговля и дистрибуция) и ООО «Алтайхолод» (производство в Алтайском крае) иски о банкротстве уже рассматриваются. Соответствующие заявления 2 июля подала та же межрайонная ИФНС № 7 по Омской области. Помимо этого в составе группы есть еще две компании – ООО «Орбита» (связано с недвижимостью и инфраструктурой группы) и ООО «Лагуна койл» (производство в Московской области). С начала июня четыре из пяти юрлиц, входящих в структуру группы, находятся в стадии ликвидации. Исключение составляет ООО «Орбита».