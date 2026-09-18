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Главная / Бизнес /

Владелец Love is... судится с «Магнитом» и производителем чипсов

Он требует с них более 130 млн рублей за возможное использование персонажей бренда
Лиана Липанова
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нидерландская Minikim Holland B.V. обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к АО «Тандер», операционной компании сети «Магнит», а также к ООО «Московский картофель». Из материалов дела следует, что данное заявление было подано еще 20 августа, но зарегистрировали его только 14 сентября. Сумма требований составляет 132,1 млн руб., суть претензий в карточке не указана.

Minikim Holland, как следует из исков этой компании к другим ответчикам, принадлежат исключительные права на ряд товарных знаков Love is..., включая логотипы и графические изображения персонажей. На ее сайте сказано, что под этой маркой выпускается жвачка, а также шоколад, лимонады и попкорн. Бренд в России представляет агентство Megalicense. «Ведомости» направили туда запрос. Связаться с представителем нидерландской компании не удалось. «Нам известно об исковых требованиях Minikim Holland, но комментировать детали судебного процесса преждевременно», – заявил «Ведомостям» представитель «Магнита». В «Московском картофеле» на запрос также не ответили.

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