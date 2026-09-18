Владелец Love is... судится с «Магнитом» и производителем чипсов

Minikim Holland, как следует из исков этой компании к другим ответчикам, принадлежат исключительные права на ряд товарных знаков Love is..., включая логотипы и графические изображения персонажей. На ее сайте сказано, что под этой маркой выпускается жвачка, а также шоколад, лимонады и попкорн. Бренд в России представляет агентство Megalicense. «Ведомости» направили туда запрос. Связаться с представителем нидерландской компании не удалось. «Нам известно об исковых требованиях Minikim Holland, но комментировать детали судебного процесса преждевременно», – заявил «Ведомостям» представитель «Магнита». В «Московском картофеле» на запрос также не ответили.