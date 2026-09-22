Медицинский сервис «Здоровье.ру» привлек нового инвестора

Сам сервис был основан Бровко в 2016 г. Он на старте вложил в компанию 11 млн руб. собственных средств, еще 2 млн руб. компания получила в виде гранта от Фонда Бортника. Позже платформа привлекла средства и от других инвесторов. Так, к примеру, в феврале 2022 г. группа клиник «Медси» договорилась инвестировать в «Здоровье.ру» 135 млн руб. в обмен на 12% компании. Таким образом разработчик был оценен в 1,135 млрд руб. Однако в итоге сделка была заморожена и впоследствии расторгнута.