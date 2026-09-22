Медицинский сервис «Здоровье.ру» привлек нового инвестора

Медицинский сервис «Здоровье.ру» привлек нового инвестораКрупнейшим владельцем платформы стал основатель инвесткомпании Continuum Клюка
Медицинский сервис «Здоровье.ру» привлек инвестиции от основателя инвестиционной компании Continuum и бывшего владельца агрохолдингов «Промагро» и «Русский лен» Константина Клюки. Это следует из сообщения сторон. Размер вложений с его стороны, а также другие детали сделки не раскрываются. Но, по данным «СПАРК-Интерфакса» на 18 сентября, связанному с Клюкой АО «Зевс холдинг» принадлежало 45,23% разработчика платформы – ООО «Здоровье города». Таким образом, предприниматель стал крупнейшим владельцем компании.
Часть привлеченных средств «Здоровье.ру» направит на выкуп долей других миноритарных собственников сервиса, говорится в его сообщении. В итоге из капитала организации полностью вышли ООО «Некстстеп», Дмитрий Васильев и Теймур Штернлиб. По информации «СПАРК-Интерфакса», им принадлежало 10,7%, 11,04% и 11,04% соответственно. Еще два инвестора – Kama Flow и «Аюр капитал» – реализовали часть своих долей, но сохранили участие в компании. По данным СПАРК, у основателя и гендиректора «Здоровье.ру» Эрика Бровко осталось 21,22%, у «Аюр капитала» – 8,62%, еще 17,62% – у венчурного фонда Национальной технологической инициативы.
Оставшиеся деньги пойдут на развитие новой бизнес-модели и сервисов на базе искусственного интеллекта, уверяют в «Здоровье.ру». Там также говорят, что организация рассматривают возможность приобретения других проектов для расширения бизнеса.
Сам сервис был основан Бровко в 2016 г. Он на старте вложил в компанию 11 млн руб. собственных средств, еще 2 млн руб. компания получила в виде гранта от Фонда Бортника. Позже платформа привлекла средства и от других инвесторов. Так, к примеру, в феврале 2022 г. группа клиник «Медси» договорилась инвестировать в «Здоровье.ру» 135 млн руб. в обмен на 12% компании. Таким образом разработчик был оценен в 1,135 млрд руб. Однако в итоге сделка была заморожена и впоследствии расторгнута.
Компания развивает цифровую платформу для контроля за состоянием здоровья. Пользователи могут хранить и анализировать медицинские данные, получать рекомендации и пользоваться медицинскими сервисами в одном приложении. В «Здоровье.ру» сравнивают свою модель с американской Function Health, которая в ноябре 2025 г. привлекла инвестиции при оценке $2,5 млрд.
До середины 2024 г. компания разрабатывала цифровые программы поддержки пациентов с хроническими заболеваниями преимущественно для международных фармкомпаний. Но затем решила переориентироваться на работу непосредственно с потребителями. По собственным данным, в первом полугодии 2026 г. ее выручка выросла втрое год к году, а EBITDA стала положительной. Абсолютные цифры она не раскрывает. Пользовательская база платформы достигла 800 000 человек, ежемесячная активная аудитория превышает 50 000 пользователей.